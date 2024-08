韓國天團Super Junior帶著全新巡演「SUPER SHOW SPIN-OFF : Halftime」第8度攻上台北小巨蛋,包含加場連唱3天,今(18日)是演出的最後一天,圭賢一開口就立刻用中文說「台灣的E.L.F.(官方粉絲名)朋友們大家好,歡迎」,利特也激動拉長音高喊「台灣~~~~~」,讓台下粉絲興奮不已。

在他們演唱完〈Dancing Out〉,為配合此次演出的主題,粉絲今天第一波應援準備了全場齊聲喊SJ大發加上拍手,不過8人一開始都沒聽清楚,要求重來一遍,利特聽懂後馬上大讚「還以為來到棒球場了,你們真的好會欸」,始源也不忘搞笑用諧音哏,用台語自我介紹「打給厚,哇系砸摳(10元的台語)」。

Super Junior來台期間也到處趴趴走,直接把台灣當做自己家。(讀者提供)

演唱會上也有多個特別舞台,包括全員一起獻唱3位主唱成員的個人代表歌曲,分別是藝聲〈It Has to Be You〉、圭賢〈At Gwanghwamun〉、厲旭〈The Little Prince〉組成的串燒舞台,台下也在此時亮起手機燈海,利特感動表示,舞台一開始其實燈光沒有太強,「應該看不太清楚,是你們E.L.F.照亮了我們的路」。

圭賢也正好看到粉絲舉起寫著「哥哥你真的不怎麼樣」的手幅,笑虧大家破壞感動,但他們堅信翻面後一定有驚喜,立刻指揮大家數到三一起翻面,結果背面真的是「我心中的星星」,看到粉絲特別運用星星(별)韓文的諧音哏,利特再度笑說「你們還要上網找能夠感動到我們的韓文哏真的很辛苦」,沒想到神童還忍不住抓錯,發現有人拿反,也馬上被隊友們紛紛吐槽「你是T(理性)嗎?」

利特接著也放話「明年就是要去競技場(stadium)了」,不過東海認為「那可能有點難」,銀赫則笑說「我們可以去,但不一定要全部填滿」,圭賢也附和「我們可以開一半就好了」,利特不忘提議「不然就要叫身邊的人一起去」,銀赫點頭說「你們每個人帶2個人去,就有3倍了」,利特更打趣說「還剩下1年,大家這段時間去交男朋友,結束就可以分手了」,馬上其他人撻伐說「好壞喔」。

在唱完〈Opera〉後,現場也舉起了「不等20週年了,現在跟你說」、「我愛你一輩子」的排字應援,搭配寫著 「012(韓文永遠『영원히』的諧音)」的手幅,利特忍不住問「你們不會喜歡到厭倦嗎?」東海則稱「那喜歡別的偶像團體的舉手」,立刻抓包粉絲出軌,但他大度地說「沒關係,你去吧」,圭賢也稱「但回來了,可以」,利特不忘自嘲「其他偶像做得很好,但還是我們更有趣吧?而且其他人會出這麼多錯嗎」,再度讓台下粉絲笑翻。

值得一提的是,同樣讓粉絲笑聲不斷的串場VCR是神童親自策劃和執導,呼應每一首表演曲目,首先是知名主持人姜鎬童用體育比賽前點名的方式介紹成員成員出場,師弟SHINee成員珉豪也在小分隊舞台段落中化身解說員,介紹E.L.F.間耳熟能詳的「三瓶蓋倒水事件」、「冰淇淋踢飛事件」、「擊掌掐心一搜事件」,最後則是李壽根擔任主播,報導有關「禁止成員進行個人活動協約」的相關新聞。

而他們來台期間也到處趴趴走,真的把台灣當做自己家,行程超級在地化,不只剛接下台灣觀光大使的圭賢在台北街頭拍攝宣傳片外,東海飯店的練不夠,特別去台北World Gym健身,始源還在大安森林公園夜跑、感恩堂做禮拜,藝聲則當「跑咖仔」每天都前往一家咖啡廳,利特跟神童更特別跑到宜蘭礁溪打高爾夫球。