美國前總統川普爭取回歸大位，持續拋出爭議性發言，即使巴黎奧運已落幕，仍窮追猛打性別話題，他17日演講時稱「奧運會裡有2名變性人」，暗諷我金牌拳擊女將林郁婷及阿爾及利亞女拳手凱利夫（ImaneKhelif）。而林郁婷則直呼，不用過度解讀，「我們要允許不同的聲音對不對？」

「你們看到奧運了嗎？有2位變性人，他們是男人，他們變性成女人，還參加了拳擊比賽！」共和黨總統候選人川普重回賓州造勢演講時直呼「一名年輕的義大利女選手，在和一名變性男選手進行拳擊比賽！她被一拳擊中、砰地一聲！這太瘋狂了，這對女性來說是極大的侮辱！我承諾會把男人趕出女性運動，女性運動賽事中不會有任何男人！」雖然沒有指名道姓，但川普這番話明顯就是針對林郁婷和凱利夫。

不過這番話卻似乎沒影響到林郁婷的心情。根據《TVBS新聞網》報導，林郁婷對此表示：「他說了什麼，我們沒有必要去太過於去解讀！畢竟我們身處在這麼、這樣的友善社會當中，我們要允許不同的聲音對不對？我們擁有不同的樣子，那我們也要擁有不同的聲音，去包容嘛！」

對《哈利波特》作者J.K.羅琳的批評，林郁婷也展現氣度「也謝謝那個...J...？...對對那個，就是那位朋友，謝謝那位朋友，讓大家都可以認識我！」