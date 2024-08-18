近日大陸網路流傳多段「航母起火」的影片，指一艘停在江蘇省南通市長江岸邊的航空母艦發生大火，事後大陸官方證實此事，從相關照片可看到，起火航母的舷號為「015」，為前蘇聯海軍建造的基輔級航空巡洋艦「明斯克號」，同時也有現場民眾指出，航空母艦上的艦島雷達及通信設備幾乎全被燒毀，狀況非常慘烈。

根據《中新社》17日報導，根據南通市蘇錫通科技產業園區消防救援大隊發布的情況通報稱，16日下午4點多，蘇錫通科技產業園區長江邊的1艘廢舊航母在拆除改造時發生火災，所幸無人傷亡，目前相關單位正在調查事故原因。

航空母艦上的艦島雷達及通信設備幾乎全被燒毀，狀況非常慘烈。（圖／深圳報業讀特新聞）
航空母艦上的艦島雷達及通信設備幾乎全被燒毀，狀況非常慘烈。（圖／深圳報業讀特新聞）

而根據《深圳讀特新聞》報導指出，在17日下午，從當地民眾所拍攝的畫面可以看到，航空母艦上的艦島雷達及通信設備幾乎全被燒毀，狀況非常慘烈，同時三層的海艦橋部分也蕩然無存，甚至有其他民眾指出，在17日下午看到「明斯克號」的航母，幾乎都快被燒到變形。

文章來源：停靠江苏南通的明思克号航母起火后现状：舰岛损毁严重
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