台灣361°籃球俱樂部奪下台南站冠軍。(ABSOLUTE 3X3提供)

2024 ABSOLUTE 3x3聯盟賽第六回合賽事，本週前進臺南，兩天密集的賽程場場精彩，還有藝人禾浩辰參戰，成為本站賽事的一大亮點。而臺南站賽事最終由台灣361°籃球俱樂部拿下男子組冠軍，本賽季第三度封王，女子組依然由臺北幻影制霸。

臺北幻影已在今年開季起連續三站奪下女子組冠軍，之後高雄站及臺北站受天氣影響延賽，本周來到臺南，表現依舊強勢，由徐詩涵、徐玉蓮、張聿敏及Viviane Adjutor四人搭配，一路直闖冠軍戰，面對艾派瑪國際，全場比數被緊咬，但最終仍以13比11勝出。

臺北幻影本季第四座單站冠軍到手，徐詩涵冠軍戰貢獻兩顆外線拿下MVP，賽後她也笑說，太久沒有連打兩天賽事，對於體力的消耗確實滿大，還好和隊友們一起堅持了下來，每一場賽事結束後，隊友之間也會互相提點，針對問題進行修正。

男子組賽事競爭更加激烈，台灣361°籃球俱樂部先拿下本季前兩站冠軍，但之後在花蓮站失利，上週臺北站則是在冠軍戰敗給旗津造船者。本周臺南站賽事捲土重來，冠軍戰面對臺北戰馬，雙方廝殺到19比18，劉丁維最後在外線飆進兩分球絕殺對手，以21比18拿下本賽季第三座單站冠軍。

劉丁維儘管在預賽階段狀況不盡理想，但關鍵時刻仍能為球隊挺身而出，冠軍戰投進6顆外線、貢獻12分，包括鎖定冠軍的最後一擊，奪下此站MVP，劉丁維表示：「感謝隊友不斷給我刺激，調整到最後一戰，我把握住了！」

本站賽事男子組還出現另一大亮點，打過HBL高苑工商、UBA臺南大學的藝人禾浩辰也參賽，立志成為演戲、打球「雙棲藝人」，披上高雄鼎碩ACE球衣，和高中同窗朱以群再次以隊友身份上場拚戰，參與高強度、高張力的聯盟賽，也和隊友們一同打進八強。

2024聯盟賽在全臺巡迴進行，接下來兩回合賽事將於8月31日至9月1日在新北市登場、9月21至22日再度前進高雄，並於10月初進行總決賽，歡迎持續鎖定ABSOLUTE官方社群，一起感受ABSOLUTE 3X3聯盟賽的魅力。