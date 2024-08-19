近日，杭州一家超市因老闆娘穿著清涼引發網路關注與爭議。連日以來超市當地轄區派出所接到投訴舉報後上門調查，社區和物業上門進行勸導。而超市老闆娘進行整改，但也上網哭訴個人肖像權和隱私權被侵犯，身體還被人輕微刮傷。

根據陸媒報導，17日下午走訪超市時發現已暫停營業。但截至18日晚，這位超市老闆娘在短影音平台的粉絲也因此漲到21.2萬。

此事件引發大陸網友熱議，有網友認為，穿什麼是人家的自由；也有網友持反對意見，認為「雖然穿衣自由，但是真的無法評價」。

當地社區多位居民表示，超市是16日下午關門的，具體原因不知道。社區居委會值班人員則透露，社區沒有對這家超市提過什麼要求，是超市老闆娘自己主動關門的。

回顧事情原委，14日大陸網路傳出多段影片顯示，杭州一家超市內，超市老闆娘穿著清涼衣著的吊帶裙與顧客談笑風生。隨後又有一段影片顯示，涉事超市疑因此遭到舉報，導致警方上門調查。

後來又有網友爆料，經社區、物業和派出所勸導後，超市老闆娘當天就進行整改，把吊帶裙換成了短袖T恤。但16日也在網上發布影片哭訴稱，多個圍觀拍攝者未經她本人同意就拍攝影片並上傳網路，除侵犯個人肖像權和隱私權，造成了嚴重困擾，甚至還有人將她的手刮破出血。

根據陸媒「新黃河」嘗試聯繫涉事當事人，但手機號碼無法打通，添加微信顯示「被添加為好友過於頻繁」與私信聯繫下都未獲回應。