由台灣霹靂與日本合製的電視布袋戲劇集《東離劍遊紀》18日在桃園電影節搶先世界首映第4季前2集，知名編劇虛淵玄特地從日本趕來台灣致意，劇中3尊重要戲偶：凜雪鴉、浪巫謠、殤不患，也與虛淵玄一同出席，帶給爆滿觀眾驚喜連連，映後座談也欲罷不能，幾乎暴動，熱情令虛淵玄十分感動。

虛淵玄說，一開始創作《東離劍遊紀》時，很擔心台灣觀眾會無法接受他有別於傳統布袋戲的表現手法，覺得這不是布袋戲，沒想到真正做了才發現，很多台灣觀眾對於嘗試新的布袋戲接受度超高，「我得到了非常溫暖的支持」。而日本觀眾也從幾乎完全不認識布袋戲，到現在對霹靂布袋戲特別熱愛、充滿熱情，很多工作人員現在都非常想要持續做布袋戲作品。

《東離劍遊紀4》編劇虛淵玄（左三）現身，3尊帥氣戲偶護駕。（桃園電影節提供）

虛淵玄也說，每次到台灣都是因為工作，不是到台北，就是到霹靂的雲林片場，其實他一直覺得台灣是非常有魅力的地方，例如他就很嚮往台南的文化與歷史氛圍，之前在台中的觀光經驗也很好，他十分希望有機會能夠拋開工作，單純在台灣享受對於生活的熱愛。

《東離劍遊紀4》編劇虛淵玄現身桃園電影節並受訪。（陳俊吉攝）