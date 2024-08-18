巴黎奧運落幕後的運動熱潮延續，機能品牌服飾18日邀請兩位金牌選手羽球李洋、拳擊林郁婷出席活動，和幸運的粉絲近距離互動、拍照，兩人也被問到國光獎金怎麼使用，都選擇終身俸月領，也都會回饋家鄉跟母校。

李洋、林郁婷18日出席機能品牌服飾VERVE活動，也收下廠商提供的獎勵金10萬台幣，加上巴黎奧運金牌可以進帳2000萬國光獎金，兩人坦言，收到獎金後有一份責任感，都選擇終身俸月領12.5萬台幣善加利用，設籍在金門縣的李洋透露，之前都有匯款回饋家鄉，「因為取之於社會、用之於社會，獎金也會作為公益利用。」

對於獎金的利用，林郁婷的想法也很暖心，她說：「這面奧運金牌讓大家對我的關注度提高，會藉由自己的力量多做公益、成為好榜樣，也會把獎金用於回饋母校，讓曾經黑暗的地方也能照得到光。」

根據國光體育獎章及獎助學金頒發辦法，在奧運正式競賽項目取得前8名的選手，就能獲得國光體育獎章及獎助學金，且各屆名次對應的金額可以獨立計算，若是一次提領，奧運金牌是2000萬，銀牌和銅牌分別是700萬和500萬，若選擇終生俸月領，奧運金牌每個月可領12.5萬台幣，銀牌為3.8萬台幣、銅牌2.4萬台幣，李洋和搭檔王齊麟在東京奧運、巴黎奧運兩奪奧運金牌，李洋都選擇月領的方式，因此每個月可領25萬台幣國光獎金。