宜蘭協天廟新派主委吳宏昱（中）說，其實雙方私下都有交情，若大家能好好溝通協調是好事，盼能圓滿處理。（吳佩蓉攝）

宜蘭協天廟主委鬧雙包案遲遲未解決，近期又傳出舊派管理委員會選出前副議長李清林接掌新主委，李當選後先釋出善意，表達願意協商解決問題；新派主委吳宏昱則說，其實雙方私下都有交情，若大家能好好溝通協調是好事，盼能圓滿處理。

擁有百年歷史的礁溪協天廟，每年香油錢進帳上億元，廟方主委對地方具影響力， 其13屆主委改選「鬧雙包」，舊派與新派各擁主委，分別為簡蒼明和吳宏昱，雙方多次互告對方，經法院於今年3月20日裁決確認吳宏昱身分。怎料，問題還未解決時，又爆發吳日前在礁溪鄉農會前遭人持斧頭砍傷膝蓋，引起一片嘩然。

「雙包案」歷經4年，今年又改選主委，簡蒼明不希望爭議一再持續下去，10天前他們擲筊請示關聖帝君，帝君指示由70幾歲前副議長李清林來接任主委一職。舊派李清林曾當過礁溪鄉民代表、代表會副主席、多屆縣議員及第十六、十七屆副議長，目前擔任議長張勝德特別助理。

李清林原本不想介入新舊派主委紛爭，上個月更建議民政處邀集雙方代表好好協商，殊不知前天竟當選舊派的主委，近期將辦理主委交接。新派主委預計8月25日改選，主委吳宏昱曾說，希望讓更有能力的人出來選，但目前沒人有意願，最後有可能仍是他參選主委。

李清林當選後說，原本是保持中立，不想介入，一切都是無意中，如今卻被選上舊派主委，倘若是帝君指示，未來會以廟務及村民權益為重，願意與大家一起溝通協商解決問題，穩定廟務發展與信徒人心。

吳宏昱則說，雙方有些人私下都有一定的交情，卻為了廟宇的事搞成這樣，真的很可惜，他們從頭到尾都希望能好好溝通，對方釋出善意若能協商的話，這是好事，有助於推動廟務及維護廟譽，盼能圓滿處理，不讓信徒擔心。