食衣住行萬物齊漲！對於一般民眾來說，用餐的開銷可能最有感，外食族更是深有體會。台北一名網友在尋覓晚餐時，發現菜單上的價格令人咋舌，讓他遲遲無法下定決心。最後他點了一份標價150元的滷肉飯套餐，沒想到端上桌的餐點卻讓他當場傻眼。

台灣常見的國民小吃「滷肉飯」，可是連老外都征服的超人氣美食。可是隨著物價不斷攀升，街頭隨處可見的這道國民小吃，價格似乎變得不再親民。

原PO在PTT八卦版發文表示，「肚子餓，在台北市區找餐廳吃晚餐，看到滷肉飯套餐150就點下去了，不然其他的隨便都快200或超過，滷肉飯+青菜+魚丸湯，平均要50」。

他附上套餐的照片，只見送上桌的餐點只有一小碗滷肉飯，一盤燙青菜，以及3顆魚丸的魚丸湯。他傻眼發文提問，「這樣算合理？還是盤？」

貼文曝光引起熱議，網友一面倒喊「超盤」，「我如果花150吃到這個，我一定生氣」、「這樣子的在中南部鄉下小吃攤大約60元，不過沒冷氣，路邊攤」、「他是不是討厭你啊，都給你菜根」、「150不如去夾自助餐」、「盤子中的盤子，簡稱大盤」。

然而也有網友感嘆，在台北吃飯，錢都付給店租，「店租是最大成本啊」、「80元是房租，食材30元，人事40元」、「老闆租金貴，沒賺多少」、「店租好吃嗎」、「可能台北市餐廳就貴在店租跟冷氣了吧」。