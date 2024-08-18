洪暐哲今（18日）舉辦《夏日微光樂園》個人首場演唱會，他從小苦練芭蕾、現代舞，曾被Discovery頻道報導他的舞蹈天賦，這次演唱會門票在1小時內全數售罄，也讓他不負癌末外公對他的期待。雖然外公因近期身體狀況惡化而無法到場，但仍心繫洪暐哲的好表現。

洪暐哲從小是舞蹈班、北藝大出身，國小就成為保安宮八佾舞的領舞，還讓Discovery頻道特別採訪「宮廟之子」，優秀的舞蹈天賦讓他16歲就赴韓國當練習生，後續因外公癌末而返台出道演戲、發單曲。

洪暐哲曾赴韓國當練習生4年，累積紮實的唱跳實力。（年代整合提供）

他表示，唱跳歌手一直是他的夢想，這次為了演唱會準備非常久，壓力一度大到前庭神經炎發作，希望能把現代舞、K POP帶給粉絲耳目一新的感受！而他雖然從小苦學現代舞，但已7年未練習，求好心切的他起初相當抗拒在台上演出，後續因媽媽、外公的不斷鼓勵才再度重拾信心，媽媽今也到場為他加油打氣。

洪暐哲首場個人演唱會吸引許多粉絲搶票，一睹他的唱跳魅力。（年代整合提供）

他今在演唱會演唱《牛頓與蘋果》、《怪咖》、《最勇敢的事》等17首歌曲，並首次將現代舞搬上舞台，運用豐富的肢體語言，傳達他一路以來的演藝心路歷程，及傳達與過去道別、將勇敢向前邁進之意，令不少粉絲感動落淚，接著與男團成員成晞合體表演韓文歌曲《Candy》展現唱跳實力，帥氣動感程度引起尖叫聲不斷。