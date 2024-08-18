基隆市一名5個月大的女嬰，8月1日才委請周姓保母照顧，不料半個月後竟出現呼吸困難狀況緊急送醫，醫院診斷有腦出血現象，家屬質疑保母可能涉及虐嬰。基隆市政府兒童及少年事務處長林麗蟬表示，全案已通報衛福部及基隆地檢署介入調查，釐清事實真相。

據女嬰的江姓姑姑表示，女嬰姓倪，母親是今年40歲的新住民阮女，阮女透過基隆市府的保母平台找到了周姓保母，自8月1日起委請保母照顧女嬰。不料8月15日上午7時許才將女嬰送託，8時許就接獲保母來電，表示為女嬰餵奶時不想喝奶，保母安撫後發現女嬰全身癱軟，與阮女溝通後送部立基隆醫院急救。

倪姓女嬰後來轉送基隆長庚醫院救治，院方為女嬰進行腦部斷層掃描，發現右腦有2處出血點，研判可能是遭外力劇烈搖晃導致。意外發生後，家屬回想起8月13日發現女嬰臉上有紅腫，保母告知是女嬰翻身時撞到護欄。家屬懷疑女嬰可能遭不當對待，希望市府及司法能夠釐清事實真相，還家屬一個公道。

院方緊接著便通報發生疑似「兒虐事件」，16日基隆市長謝國樑及兒少處長林麗蟬也前往探視，謝國樑表示，市府高度重視此事件，已要求相關單位全力協助孩童的救治，並致力於協助孩童及家庭渡過難關。市府將繼續密切關注事態進展，盡快查明事件原因，持續關懷安撫家屬情緒及設立諮詢窗口協助，社工進行家訪，並竭盡全力維護幼童的安全與健康。

林麗蟬表示，案已依規通報衛生福利部社會及家庭署備案，兒少保護網絡群組亦通報基隆地檢署司法介入，檢察官已接手並指揮二分局偵查隊進行調查中，以釐清女嬰傷勢成因。

據了解，周姓保母自2018年起便在基隆執業，迄今已有6、7年的時間，除倪姓女嬰外，目前還照顧2名其他孩童。