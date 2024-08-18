經典宮鬥劇《甄嬛傳》開播至今13年熱度依舊不減，近期更推出衍生團綜《煥新環遊傳》，受到不少關注。近日女星蔡少芬分享拍戲祕辛，她透露自己在戲要開拍前，就知道自己懷孕，一度打算要辭演，但最後被經紀人說服繼續演。開拍後，有一幕重要戲份，由孫儷飾演的甄嬛要出手推她，她就告訴對方大力推她沒關係。超敬業行為讓現場來賓都相當佩服。

蔡少芬在節目中透露：「因為我懷著孕，我其實已經想推掉它了，當時真的我在做造型時，我知道我有身孕了，那時候我就想把它推了。然後我經紀人跟我說『妳不能推，因為妳怎麼跟人家解釋妳不拍，妳已經簽約了』，既然接了我就好好去幹吧」。

蔡少芬懷孕時，拍攝被推倒的戲。（圖／翻攝自騰訊視頻-熱播綜藝 YT）

蔡少芬透露那個時候，大家因為戴著古裝厚重的頭飾，頭頂都壓到有一個圈圈，沒有頭髮。她一開始還以為是鬼剃頭，擔心是自己壓力太大禿了，憂心肚子裡的孩子會接收到自己的壓力，所以一直告訴自己「要開心一點」，好在最後發現其他人也有這樣的狀況，她才放心。

她還會不斷告訴肚子裡的寶寶「你媽媽雖然是演不好的人，但是我們是有原因的」，蔡少芬表示想和孩子傳達要有責任感。就像是最後有一場她飾演的「皇后」要和孫儷飾演「甄嬛」對罵，最後被對方推倒的戲，她就告訴孫儷大力推自己。當時她並未公開自己懷孕的消息，所以孫儷也不知道，最後孫儷一推，蔡少芬則借力撐住，最後拍出效果很好。

《甄嬛傳》女星孫儷(左)飾演甄嬛。（圖／中時資料照）

但孫儷之後得知蔡少芬其實懷有身孕後，她驚訝表示：「你為什麼不跟我說，嚇死我了，我怎麼可以推你」，蔡少芬則大方表示：「沒事，妳都不知道」並表示自己知道要怎麼保護自己。一旁的女星陶昕然聽了佩服表示：「我覺得妳好勇敢，要是我可能會有點...」，蔡少芬坦言：「所以我拍的很輕鬆呀，因為我第一個孩子小產了，反而告訴我，我再小心保護，他其實也會走的」。