一個人的外型如果相當特別，容易吸引其他人的目光。一位女子近日和男友、一位胸部蠻大的女生朋友一起吃飯，沒想到席間男友的眼神常常飄向朋友的胸部，讓她忍不住質疑男友不夠忠誠，貼文曝光後引發熱議，許多網友紛紛坦言，有可能是朋友的胸部真的太大，導致男友無法無視。

原PO在Dcard發文表示，當天朋友穿著緊身背心、外罩襯衫、長褲，三人一起吃飯時，男友一個人坐在對面，結果聊天時男友眼神一直飄向她朋友的胸部，雖然男友的態度偷偷摸摸，自己還是看得相當清楚，讓原PO忍不住好奇，「我該難過嗎？是代表男友對我的愛不夠忠誠嗎？還是男生都這樣呢？」

對此，許多網友紛紛回應，「什麼叫偷看，那麼大2顆就佔據我的視線的一大部分，什麼偷偷摸摸，我也不想一直看啊，啊就一定會飄到，你都會注意他眼神了，他怎能不注意到那麼大、2顆的東西」、「地心引力…不自覺瞄過去，他沒在妳面前說很大，或跟妳比較之類的，應該沒關係吧」、「2顆眼睛那麼小，你都會看了，2顆那麼大是要怎麼不看」。

另外也有不少女生坦言會被大胸部吸引目光，「坦白說，我身為女性，有時候看到身材很好的女生，眼睛也會不小心瞄到胸部…對不起」、「我是女生，然後上次跟我身材好的朋友一起吃飯，我也會不受控制的一直想看她胸部，對不起，我好變態」。