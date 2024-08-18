民眾黨主席柯文哲「假帳案」燒不停，柯文哲也坦言犯了低級錯誤，認為競選總部團隊應更完整，且輸帳、查帳不該是同一組人。對此，曾任柯LINE官方帳號管理員的時事評論員吳靜怡18日就表示，「柯文哲領導下的政治獻金流動關係鏈中，一定有一本最關鍵的神秘帳冊！」，同時更指出，「而且現金登載的時間點有高度的密集性，三個月的現金收入高達將近兩億！」引發討論。

吳靜怡18日在臉書上PO出一篇「柯文哲領導下的政治獻金流動關係鏈中，一定有一本最關鍵的神秘帳冊！」的文章表示，「柯文哲的政治獻金醜聞從支出問題演變成為政治『現金收入』問題，柯文哲不斷透過網路號召支持者捐款，按照正常金流登載比例最高的應該是『匯款收入』，但網友發現『現金收入』居然佔比高達九成三、匿名佔比六成」。

吳靜怡提到，「而且現金登載的時間點有高度的密集性，三個月的現金收入高達將近兩億！」吳靜怡說，甚至還出現了31筆現金捐贈金額為「9萬9999元」這樣狀況，這一切都能證實，申報給監察院的報表並不是出現「瑕疵」，而是有計畫性的作帳。吳靜怡坦言，「這一切是蓄意而不是意外，只是柯文哲沒有想到萬一被發現會怎麼樣」。

吳靜怡更回憶，「柯文哲、黃珊珊在競選期間，在各地飯店會舉辦一些私人聚會，重點就是跟企業主們進行募款，現場也會統計募得的金額，但怎麼都不見有登載？到底是錢不知道去了哪裡，又或者答應贊助的都沒給？號稱公開透明的柯文哲，你確定都有如實申報嗎？」

吳靜怡最後也說，不只可能沒有申報，連支出可能都有小金庫。「誰不知道，你還有自己的帳冊，公佈出來、誠實面對，不要都推給會計師了」。