前幾天，英國表態同意「烏克可蘭在入侵俄羅斯使用英國武器」，但是「風暴影巡弋飛彈除外」，顯然在等待美國的態度。政治雜誌《POLITICO》報導，拜登政府對向烏克蘭發射遠程巡弋飛彈持「開放」態度，這意味著美國會提供此種武器，以賦予基輔的F-16 更大的戰鬥力。

基輔對俄羅斯腹地的進攻，已進入第2個星期，已打下超過1100平方公里的佔領區域，這讓俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)感到惱火，並迫使他從烏克蘭戰場調動部隊。然而，烏克蘭也要面對如何守住佔領區的課題，這就相當仰賴美國的軍援能做到什麼程度。

拜登政府的一名官員表示，僅管軍援空射型遠攻彈藥的最終決定尚未做出，但他確實政府正在研究細節。包括審查敏感技術的轉讓，以及確保烏克蘭的噴射機能夠發射攜帶1噸重的飛彈，其彈頭有450公斤的炸藥。就這段描述來看，討論的武器是AGM-158「聯合空面遙攻飛彈」(JASSM)

不過，五角大廈拒絕回應這段報導，發言人尤爾根森(Jeff Jurgensen)表示：「我們考慮了一系列選擇，來援助烏克蘭的安全要求，但我們不能說太多。」

目前是拜登總統任期的最後幾個月，所以他要軍援烏克蘭的時間也不多了；如果川普再次入主白宮，就他先前的政見與發言來看，可能會降低甚至結束對烏克蘭的支持。

JASSM 由洛克希德馬丁公司開發，於 2000 年代初首次投入使用，射程超過370公里，目前只有美國與少數親密盟友獲得。也就是說，如果拜登軍援此種武器給烏克蘭，那麼烏克蘭的遠攻能力將超過多數國家。

烏克蘭已經擁有美國、英國和法國提供的空射和陸基飛彈，射程可達發射點近300公里，但目前對俄羅斯境內使用這些飛彈的限制仍然存在。

這些限制規定烏克蘭不能在俄羅斯境內使用美國提供的武器，除非這些武器只是越過邊境且僅用於自衛，這讓基輔感到沮喪，基輔一再要求放開手腳打擊境內的俄羅斯軍隊。這位政府官員表示，無論如何，烏克蘭使用現有飛彈打擊其基地的俄羅斯飛機可能為時已晚，因為俄羅斯軍方已在 5 月將戰鬥機移至這些飛彈的射程之外。

五角大廈可能接受國會提供飛彈的建議，因為俄羅斯已經成功地干擾了其他一些美國製造的精確導引武器，所以烏克蘭也真的需要JASSM這種武器 。