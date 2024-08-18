18日下午5時許，台中市西屯區福星路上的逢甲商圈外，發生一起車禍事件。一輛由陳姓司機駕駛的吊車，在福星路上行駛時，突然切入對向車道，與一輛休旅車發生碰撞，造成嚴重車損，現場交通一度癱瘓，所幸這起車禍無人員受傷。

逢甲商圈外一輛大型吊車疑似前車突然煞車，為了閃避衝撞對向休旅車。（翻攝畫面）

逢甲商圈外一輛大型吊車疑似前車突然煞車，為了閃避衝撞對向休旅車。（翻攝畫面）

被撞擊的休旅車，左側車門因此遭到損毀，車內吳姓駕駛一家四口雖然受到驚嚇，但所幸並無大礙。陳姓司機表示，當時前方車輛緊急煞車，迫使他切入對向車道。然而，該處為雙黃線區域，依法規定禁止停車。

警方獲報到場後，將依法對陳姓司機進行告發，並展開肇事原因的調查。行經該路段的機車騎士，正好以行車紀錄器拍攝下整個車禍過程。影片顯示，當時路況繁忙，吊車未與前車保持安全距離，再加上路邊違規停車狀況嚴重，導致吊車在前方休旅車緊急煞車時反應不及，衝入對向車道引發事故。

經警方調查，陳姓男子（39歲）在下午5時許駕駛吊車行經福星路，至案發地點時，突然切入對向車道。當時，由吳姓駕駛（45歲）駕駛的休旅車閃避不及，車門遭到撞毀。車內一家四口雖受到驚嚇，但並無造成嚴重傷害。

警方到場後，對兩名駕駛進行酒精濃度檢測，均未達法定標準。陳姓司機辯稱，當時是因為前方車輛煞車，他才往左閃避，開入對向車道。警方將全案移交交大事故組釐清肇事原因。