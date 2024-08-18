根據大陸官媒《央視》報導，大陸福建海事局及東海救助局共同實施「2024年台灣海峽海上巡航執法行動」，任務包括巡查台海中部海域航路，實施交通組織和管控、點驗過往船舶等。前空軍副司令、退役中將張延廷表示，大陸已經看到台灣的短板，台灣大概會廣播驅離，然後就不會有任何動作了。

張延廷今(18日)在中天《張雅婷辣晚報》節目中表示，很容易看出來，執法權東擴，就是外島金廈水域、馬祖水域禁制線，大陸已經在那邊執法了。第二步就是到海峽，然後到鄰接區、臨海，就是一步步來。

張延廷接著表示，大陸大概已經看到台灣的短板，台灣大概會廣播驅離，然後就不會有任何動作了。有時還會避重就輕，媒體沒有報就不講了，被媒體報導出來，面對記者詢問，就說「有廣播」、「有驅離」，大概就是這樣。被問到有無作應變？就是很制式的一句話「有全程掌握」。

張延廷指出，從M503航權東擴，現在變成海上東擴。等到數量累積到一定程度的時候，台灣沒有相關應對的話，大陸就會東擴到鄰接區，尤其是馬公、澎湖群島的鄰接區，或者是彭佳嶼，然後再繼續東擴到24海浬鄰接區，甚至繼續到台灣的12海浬。