白俄羅斯總統魯卡申柯18日聲稱，烏克蘭已在與白俄羅斯的邊境駐紮超過12萬軍隊，因此，明斯克在整個邊境部署近3分之1的武裝部隊。

據路透援引白俄羅斯通訊社（BelTA）報導，魯卡申柯是俄羅斯總統普丁的堅定盟友，他是在烏克蘭6日開始入侵俄羅斯西部庫克斯的背景下，發表上述言論。

路透指出，數千名基輔軍隊衝進俄羅斯西部邊境，讓普丁的軍事高層非常尷尬。魯卡申柯指出，「看到他們的侵略政策，我們在整個邊境引入我們的軍隊，並在某些地點部署我們的軍隊，以防發生戰爭。」

基輔沒有回應路透的置評請求。

烏克蘭國家邊防局（State Border Guard Service）發言人狄姆欽科（Andriy Demchenko）18日對烏克蘭媒體《烏克蘭真理報》表示，與白俄羅斯邊境的局勢沒有改變。狄姆欽科說，「正如我們所看到的，魯卡申柯的言辭也沒有改變，不斷升級局勢以取悅恐怖國家...我們沒有看到靠近我們邊境的白俄羅斯部隊的裝備或人員數量有任何增加。」

魯卡申柯並未具體說明明斯克在邊境部署多少部隊。據2022年國際戰略研究所的軍事平衡報告，白俄的職業軍隊約有4萬8000名士兵和約1萬2000名國家邊防部隊。

白俄羅斯國防部長赫瑞寧（Viktor Khrenin）16日表示，鄰國烏克蘭很可能發起武裝挑釁，兩國共同邊境的局勢「仍然緊張」。魯卡申柯對此表示，白俄羅斯和烏克蘭邊境布有「前所未有」的地雷，烏克蘭軍隊如果試圖穿越該邊境，將遭受巨大損失。