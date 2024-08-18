韓國天團Super Junior全新巡演「SUPER SHOW SPIN-OFF ： Halftime」16日起，連續3天在台北小巨蛋登場，利特在開場沒多久就介紹坐在觀眾席的温昇豪和江宏傑，並稱「跟我很親近」，立刻被始源嗆說「但哥你不是沒朋友嗎？」利特急忙笑說「現在終於有了啦」，不過他賣關子表示細節晚點才能透露，聽到台下粉絲的哀號聲，此時圭賢也機靈地引用下首歌名〈Don't Wait〉，用中文笑說「我不能等」。

演出尾聲，利特終於宣布將在下月22日至24日來台，和温昇豪和江宏傑一同參加客語台的實境節目，「聽說客家以料理出名，我們要一起開餐廳，我會親自來台灣為大家做客家料理，大家會來玩嗎？」讓粉絲又驚又喜，他還不忘用客語撩粉喊「小姐妳好漂亮」。對此，客家電視台也回應，温昇豪、江宏傑及利特參加的實境節目將在今年9月進行拍攝，其他驚喜嘉賓將在之後公布，11月將舉行記者會，節目預計在今年12月播出。