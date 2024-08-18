資深藝人余天與李亞萍的兒子余祥銓，去（2023）年與老婆柔柔結婚，在同年11月迎來寶貝女兒「小元寶」，兩人不時會在社群分享育女日常，家庭生活相當幸福。日前他曝光8個月大的女兒狂抽衛生紙影片，引發網友建議，幽默想這1妙招。

余祥銓PO出一段女兒小元寶調皮搗蛋，喜歡手抽衛生紙影片，令夫妻倆相當苦惱，擔心浪費衛生紙，笑稱雖然女兒僅8個月大，但大人制止她依舊聽得動，有網友留言建議可以讓孩子撕紙，為幼兒發展的重要一環，藉此鍛鍊手部精細動作。

余祥銓懊惱女兒愛撕衛生紙(左)想出妙招，改讓女兒撕高麗菜(右)。（圖／翻攝余祥銓 臉書）

對此，余祥銓準備了一大盆高麗菜，比起撕衛生紙，決定讓女兒進行更有意義的「撕菜」活動，笑稱，「晚餐就吃元寶小幫手剝的高麗菜，哈哈哈學會撕紙後，獲得一個免費勞動力」，不僅可以讓女兒撕個夠，也能鍛鍊她手部活動又不會浪費，一舉兩得。

貼文曝光後，立刻引發網友留言大讚：「有了小元寶這樣的小幫手，以後家裡的家務事都不成問題了！」、「這很棒，不容易阻止孩子的行為，改以有益行為代替，學到這招了」、「用心又有智慧的爸媽」、「一舉兩得好聰明」。

事實上，余祥銓對於女兒成長細節相當用心陪伴，根本是妥妥的「女兒奴」，也經常在網上記錄下女兒成長點滴，娶妻當爸後，收起愛玩個性，逐漸變得成熟穩重，外界有目共睹。今(2024)年8月8日迎來首個父親節，妻子柔柔也感性發文寫下：「有了女兒後看到你從一個大男孩，變成一個有責任的一家之主，謝謝你用肩膀，扛起了我們的家，我和女兒都愛你哦，父親節快樂。」