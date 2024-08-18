台北寒舍艾美酒店三樓宴會廳場地形象照。（台北寒舍艾美酒店提供／吳娮翎台北傳真）

搶攻婚宴商機，飯店業者祭餐飲與住房優惠，台北寒舍艾美酒店宴會廳於2025年1月1日起至12月31日推出「YES TO LOVE」西式婚宴專案。

專案內容多元包含迎賓雞尾酒會、由主廚精心設計的西式套餐婚宴佳餚，以及紅白酒無限暢飲，為賓客帶來難忘的美食盛宴，桌面上更特別準備了義大利頂級巧克力品牌AMEDEI可可禮盒，為整體宴會增添奢華氣息，此外，新人還可尊享卓越套房住宿體驗，酒店特別加碼推出多重禮遇，包括安排豪華勞斯萊斯轎車迎娶儀式專屬服務、免費婚宴試菜，及精緻雙層婚禮蛋糕。 （酒後不開車，安全有保障。）

台北美福大飯店結合斥資二千萬、全新完工的健身中心，推出「幸福長跑」宴客優惠，無論是邁向紅毯的準新人，或是結婚周年慶祝宴，預訂2024年指定日宴席，除了專案贈送價值超過三萬元的蜜月套房、GMT義大利餐廳雙人饗宴等優惠，美福再豪氣贈送價值32萬元的一年期活力健身會籍，雙人共享全新健身空間與專業設備。

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