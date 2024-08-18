親綠網紅四叉貓（劉宇）近日貼出一份2024總統大選「幕僚薪資排行」，指出白營立院黨團主任陳智菡5個月領102萬元，是柯文哲競總幕僚裡最高的。陳智菡對此反嗆綠營霸凌公審，並質疑賴清德競辦的幕僚為何不在排行？時任賴競辦發言人、新北市議員戴瑋姍出面聲稱，自己是「無薪全日志工」，所以沒有報薪水，直呼「為了台灣我可以！」粉專「不演了新聞台」直酸「沒人問妳」，矛頭直指賴競辦其他發言人的薪資。

針對陳智菡質疑賴清德競辦發言人為何沒報薪水？戴瑋姍17日在Threads社群發文強調：「因為我是無薪全日志工、無薪全日志工、無薪全日志工，很重要所以說三次！」即便無薪，「為了台灣我可以！」

「但是瑋姍，沒人問妳，我們是問郭雅慧。」不演了新聞台發文直言，民眾黨帳務的問題根本不是員工薪資，四叉貓的藍綠白競總薪資排行榜當然是垃圾操作。不然，難道陳世凱、郭雅慧都是義工嗎？不然他們的薪資呢？為何賴競總沒申報？

國民黨新北市議員江怡臻也留言狠酸「雅慧、世凱，為了台灣，你們也可以嗎？」認為郭雅慧、陳世凱2名時任賴競辦幕僚的薪資有待說明；不演了新聞台揶揄「可能領的是虛擬功德幣？」

網友表示「不定許了一個燦爛的未來呢」、「醫療業已經很多虛擬功德點數了」、「做薪資排行榜真的很好笑，除了蠢鳥，有誰會相信前10名都沒有民進黨的人？民進黨最不公開透明、最不清廉，我想這件事應該不會有人質疑吧！還好意思大言不慚地指責藍白？」、「黨就是問A答B」。