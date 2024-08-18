彰化1名王姓少年去年與其女性友人的男朋友陳姓少年發生衝突，相約談判時王姓少年背部遭陳姓少年持刀刺中，經送醫仍傷重死亡。王少母親不甘痛失愛子，向陳姓少年及其父母提起侵權損害賠償告訴，彰化地院日前判決王母獲賠340萬7159元，全案可上訴。

判決指出，2023年9月7日晚間，陳姓少年與其蔡姓女友在電話中發生爭吵，當時在蔡女一旁的王姓少年見狀，隨即接過電話，並向陳姓少年表示「過來講清楚」，雙方約定談判。

陳姓少年邀約林姓、黃姓、吳姓等6名友人赴約，在台中市大都會KTV旁291巷內，見王姓少年與蔡女等人在場，雙方隨後發生鬥毆，過程中，陳姓少年持刀朝王姓少年背部刺擊1刀，王姓少年雖逃離現場，但仍因左後背受有魚口狀銳器穿刺傷，致左肺塌陷、大量左側血胸，經急救無效死亡。

王姓少年母親不甘愛子慘死，向陳姓少年及其父母提起侵權損害賠償訴訟，求償醫療費用2417元（後不請求）、殯葬費用34萬2000元、扶養費用202萬2123元、精神慰撫金200萬元，總計求償436萬6540元。

被告抗辯指出，陳姓少年當時雖有持刀，但僅為嚇阻王姓少年，雙方發生衝突，陳姓少年因害怕才持刀刺向王姓少年，因此造成王死亡結果。對於原告請求殯葬費用不爭執；扶養費用部分應計算扶養費用總數，再扣除65歲前之扶養費用，方為適當；精神慰撫金200萬元部分則過高。

法官審理認為，參酌系爭侵權行為發生經過、加害程度、原告身心所受之傷害程度等一切情狀，原告請求精神慰撫金200萬元為適當，扶養費用經計算為106萬5159元屬允當，殯喪費用34萬2000不爭執，基上，原告得請求陳姓少年及其父母連帶給付金額為340萬7159元。