高盛由首席經濟師哈祖斯（Jan Hatzius）領導的研究團隊，在17日給客戶提交的研究報告中表示，如果美國9月6日公布8月失業率與非農就業人數等結果「相當不錯」，他們就可能會把未來一年美國衰退機率進一步調降至15％。

美國2日公布7月非農新增人數僅增加11.4萬人，遠低於市場預期17.5萬人，失業率升至4.3％創三年來新高。高盛隨後在4日發表的報告裡，把美國衰退機率從15％調高至25％。衰退憂慮令美股5日崩跌。

在高盛8月初調高機率之前，已經把衰退機率維持在15％水準將近一年。其最新報告的預期，等於是只要8月就業數據能進一步降低外界衰退疑慮，就會把衰退機率調回8月初以前的水準。

至於聯準會（Fed）利率動向的預測，高盛團隊在最新報告中認為，就目前美國經濟數據表現來看，對Fed在9月17日和18日舉行的貨幣政策會議上，將做出降息1碼的決議是更有信心。

但其同時強調，假如8月就業數據結果令外界失望，就可能觸發Fed做出一次降息2碼的決定。高盛在月初報告的預測，是Fed將在9月、10月和12月分別降息1碼。

儘管外界對衰退憂慮逐步消除，但摩根大通策略師潘尼吉佐格魯（Nikolaos Panigirtzoglou）說，就算市場走向顯示投資人認為美國衰退機率僅20％，但跟美股7月創新高時認為衰退機率為零相較，其實衰退風險已經在增加之中。

他表示美國信貸和股票市場的表現正跟債市脫節。美國10年期公債殖利率從5月份逾4.7％開始下跌，目前已不到3.9％，顯示資金尋求避險而推高債價，使債息不斷走低。若8月就業數據跟7月一樣疲弱，市場對衰退憂慮將再次抬頭而衝擊股市。