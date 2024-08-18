台灣民眾黨陷入政治獻金假帳風暴後，黨主席柯文哲18日在風暴後，首次與黨內「創新創業委員會」主委蔡壁如碰面。蔡表示不會回黨中央救火，將持續留在台中深耕，履行對地方選民的承諾。而曾參選台中市立委的前柯文哲心腹蔡壁如17日時，在臉書上語帶玄機表示「天下本無事雲淡風清」、「走進大自然洗滌心靈」，許多網友一看後紛紛暴動，留言表示「壁如姐，能幫民眾黨插上葉克膜嗎？他們看起來不行了」、「原來你提早劃清界線是對的」，引發討論。

蔡壁如17日在臉書上表示，「趁著雲淡天青好時節，走進美景享受悠閒時光，順道參觀剛開幕的埔里蔦屋書店，也期待海線梧棲的蔦屋書店開幕」，同時她也謝謝鄉親熱情的鼓勵，期待一切釐清，重回平靜。

然而蔡壁如卻在文中巧妙地說道「天下本無事雲淡風清」、「走進大自然洗滌心靈」，許多網友一看後紛紛暴動，留言表示「壁如姐，能幫民眾黨插上葉克膜嗎？他們看起來不行了」、「原來你提早劃清界線是對的」、「為了百姓幸福，請繼續加油！」、「支持民眾黨的良心」、「水至清則無魚，人至察則無徒」。