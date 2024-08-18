韓國天團Super Junior一連3天登上台北小巨蛋開唱，3場總共吸引2.55萬人次，今（18日）是演出的最後一天，發表感言時，東海特別準備了一封新的中文信念給粉絲聽，上面寫著5個條件，最後甜喊「你們能滿足我這五個心願嗎？遵守這些約定，我們就成為夫妻了，沒有離婚的選擇」，立刻讓台下尖叫聲不斷。銀赫還特別學了有「性暗示」的情場流行語，用中文說「謝謝老婆來我家看貓，我家的貓咪會後空翻」，說完後馬上害羞地倒在地上。

知道成員們會嫌太長、覺得無聊，東海一開始就搞笑要大家可以先坐下，接著拿出3張A4紙，一字一句地唸出「今天我有話要說，遇見大家是我人生中最大的禮物，能夠愛大家是我人生中最大的幸福，我有5個心願想跟大家說，可以聽聽看我的心願嗎？第1個，請跟我約定不會離開我身邊，會跟我約定嗎？第2個，每天跟我說愛我，會跟我約定嗎？第3個，對於喜歡運動的東海，大肌肉、練很大，這些事都要給予喜歡，會跟我約定嗎？第4個，每天睡醒睜開眼睛就要在我眼前，第5個，雖然我總是有很多不足，請跟我約定會一直成長，你們能滿足我這5個心願嗎？」

始源則表示，今天有去跟上帝禱告，問說旅程和目的地哪個重要，答案是一起同行，感謝這一路上始終有E.L.F.同行前進，「20週年特別重要，妳們也特別重要」，稱SJ會永遠和大家在一起，不用擔心，「你不是一個人」。圭賢也準備一連串的中文說：「昨天我說要去你的家對不對，你有等我嗎？不好意思，因為我不知道你的地址，所以我自己睡了，很寂寞，下次來的時候，一定去你的家好不好，下次會作為抒情歌手回來的，好不好。」