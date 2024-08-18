全聯福利中心販售多種水果，提供許多民眾補充各種營養。一位女子近日趁著全聯快打烊時前往消費，意外撞見店員幫水果們鋪上濕毛巾，貼文曝光後引發熱議，許多網友紛紛笑說，店員根本是在幫水果「敷面膜」，有內行人則說明，其實這是相當有效的保鮮方式。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，「第一次看到快打烊的全聯，店員是一片片幫蘋果跟奇異果蓋上冰過還會滴水沾溼的毛巾～」，從附圖可以發現，水果區幾乎全部都覆上一片白色毛巾。

對此，許多網友紛紛回應，「晚安面膜」、「敷面膜的概念」、「保濕，不然外皮會乾皺」、「這樣水果才不會乾掉」、「這樣是怕水果表皮水份會乾掉，放濕布讓它可以保持水份，明天賣才不會外皮乾乾的；全聯冷氣晚上都會關掉，只有冰箱的冷氣會是開的」、「好可愛，蘋狗、奇異狗（蘋果、奇異果，全聯吉祥物）睡覺也要蓋被被」。

另外也有內行人說明，全聯每晚打烊都會關閉空調，只有生鮮、飲料櫃冰箱的冷氣不會關，濕毛巾每天清洗、消毒後，都會放在單獨的冰箱冷藏，「剛從冰箱拿出來濕毛巾是5～6度，通常蓋裸賣奇異果跟蘋果居多，並不會爛，是較有效率的保鮮方式」。