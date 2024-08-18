味全龍游擊手劉俊緯在18日比賽中9局下被富邦悍將富藍戈砸到左側肋骨，兩隊總教練陳金鋒（左）、葉君璋都上前關心。（杜宜諳攝）

味全龍18日在9局下靠著「再見暴投」以7比6氣走富邦悍將，拿下5連勝，卻在最後半局傷了游擊手劉俊緯，他被富藍戈156公里「火球」砸中左側肋骨，當場痛苦倒地被擔架抬下場送醫，龍隊單場挨了4次觸身球，總教練葉君璋也嘆，這1勝代價也有點太大了。

龍隊先發投手王維中前4局都能壓制悍將打線，但在第5局先對首棒打者林哲瑄投出四壞球保送，1出局後被李宗賢、張育成連續2支二壘安打打退場，龍隊5局下靠著張祐嘉陽春炮追平，但6局上龍隊投手群又失手，單局被悍將攻下4分。

7局下龍隊展開反攻，王順和、李凱威連續安打，1出局後郭嚴文再補上右外野3分炮，將比分追到1分差，9局下面對悍將終結者富藍戈，1出局後，一顆156公里的「火球」直接砸在劉俊緯左側肋骨，他當場痛苦倒地，最後被擔架抬下場並立即送醫。

「如果是肋骨，想也知道一定裂。」葉總賽後被問到劉俊緯傷勢時無奈的說，「我也不知道要說什麼，很戲劇性的一場比賽，不管是投手還是攻擊這方面、不管是好的還是不好的，都有點出乎意料，沒有辦法預測到結果是這樣。」

喜的是龍隊拿下5連勝，下半季排名第2、僅咬暫居龍頭的中信兄弟，但憂的是龍隊單場挨了4次觸身球，最後1次劉俊緯更是直接傷退，「今天4個觸身球換來1勝，其實代價也有點太大了。」葉君璋認為，不管劉俊緯肋骨是否有裂，都無法參與接下來的U23世界盃，「不管有沒有裂都要很久，打到這裡也沒辦法揮棒，這裡是最麻煩的。」

由於原本的主戰游擊手張政禹仍在德州撲克風波禁賽期中，劉俊緯又因為觸身球傷退，葉總只能寄望拿莫・伊漾、石翔宇等其他球員能夠補上戰力，「希望他們能夠好好把握機會。」