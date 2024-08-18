這是布林肯自去年10月以巴爆發衝突後，第10次訪問中東地區，希望透過外交手段停止衝突。外界認為他抵達後就會跟以國總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）和其他資深官員會面。

美國跟卡達和埃及等調停人，在15日和16日於卡達的杜哈舉行加薩停火談判，並在會後發表聯合聲明稱談判具「建設性」。尼坦雅胡的總理辦公室17日發出聲明，對協議可能取得進展表示謹慎樂觀。

外界看好以巴之間可能停火，讓中東局勢恢復穩定，國際油價16日每桶下跌近2％創一周新低，紐約西德州期油收76.65美元，倫敦布蘭特收79.68美元。

儘管美國官員對達成協議感到樂觀，但強調仍有工作要完成才可望讓和談得到成果。

路透引述拜登政府官員的消息報導，要完成的工作就是修補以巴之間仍存在的分歧，美方基本上認為停火協議，目前是已到了準備完成、實施和往前邁進的階段。

哈瑪斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）7月31日在伊朗首都德黑蘭遇刺身亡，伊朗把矛頭指向以國並威脅報復後，讓外界擔心導致中東局勢惡化而令以巴和談更難進行。

美國政府因此一再警告伊朗別採取報復行動，否則可能對局勢尤其伊朗造成「災難性」結果。

英國、法國、德國和義大利等重要西方國家的外長發表聯合聲明，表示支持停火和談繼續進行，敦促大家避免做出任何令局勢惡化的行為。目前外界預期以巴和談在未來幾天會繼續進行，目標是在埃及首都開羅能達到成果。