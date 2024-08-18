新加坡總理黃循財總理18日傍晚，在宏茂橋的工藝教育學院總部發表任內首個國慶群眾大會演說。他以英語演講提到，地緣政治、科技衝擊、氣候變化是當前三大挑戰，新加坡會在充滿未知中書寫下一篇章。

據新加坡媒體《聯合早報》報導，黃循財在開場時，感謝榮譽國務資政吳作棟、國務資政李顯龍等前輩的貢獻。他說，「新加坡過去60年得以取得重大成就，因為歷屆總理和政府，以及一代又一代的新加坡人打下了良好基礎。」

然而，他提到，新加坡的下一篇章會在充滿未知下書寫，有不可控的強大勢力正在改變大環境。地緣政治方面，中美日益加劇的競爭是最大的擔憂。黃循財說，「人們都在密切關注即將舉行的美國選舉。但無論哪位候選人當選，很明顯美國對中國的態度都在變得更強硬。同時，中國確信，美國正在設法遏制中國，壓制它的崛起。」

他說，中美的相互猜疑和不信任勢必持續，不僅影響雙方關係，也影響國際貿易、治安和合作，「作為一個完全依賴貿易和穩定國際環境的小國，新加坡勢必受影響」。

科技飛速發展也帶來衝擊。黃循財說，「過去30年，我們經歷了網路的影響。人工智能（AI）相信會對我們的生活產生更大影響，改變我們學習和工作的方式，也改變我們合作和互動的方式。」

氣候變化也正對全世界構成生存威脅。黃循財認為，「我們須盡本分減少碳足跡，這本身就須從生活習慣和經商方式作出巨大調整。我們也須為最壞的情況做準備，保障自己免受全球暖化和海平面上升的影響。」