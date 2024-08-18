味全龍18日靠著再見暴投以7比6氣走富邦悍將，而郭嚴文在7局下敲出3分炮將比分追到1分差，賽後獲選單場MVP，距離生涯百轟只差最後3步，他認為，只要身體健康，今年要達成百轟里程碑絕對沒問題。

7局下龍隊還以2比6落後，王順和、李凱威連續安打，郭嚴文再補上右外野3分炮，將比分縮小，也才有9局下龍隊跟對手說再見的機會。

總教練葉君璋賽後直誇郭嚴文表現太棒了，「他從下半季狀況一直維持很好，可能是慢慢融入味全，我相信他有這個實力，也信任他能為球隊做出貢獻，希望他繼續保持下去。」

郭嚴文則表示，當下一、三壘自己只是想把球打高，能追1分是1分，「沒想到剛好因為天母棒球場右外野是順風，所以剛好飛過去。」這一轟也是他生涯第97轟，他認為，只要身體健康今年一定會有機會達成百轟里程碑。

去年球季結束後被樂天桃猿擺在60人名單外，郭嚴文經歷加入中職後的首次轉隊，剛來到龍隊時他容易想太多，「想說人家找我來，一定要有所幫助，沒有幫助到球隊就會很沮喪、很懊惱。但後來知道，就算你打好也不一定會贏球，就是盡量融入球隊，輸贏大家一起承擔。」

郭嚴文也從「大師兄」林智勝及其他龍隊年輕球員身上學到「享受棒球」，「他們都比我還享受棒球，可能我會因為打不好、失誤想比較多，但他們都還是很願意幫助我。」