韓劇《好搭檔》由張娜拉、南志鉉、金準韓和表志勳（P.O）主演，第6、7集播出後再次引爆觀眾的熱情。在最新劇情中，明星離婚律師車恩京（張娜拉飾）終於以「斷崖式」開除方式，將她的得力祕書兼婚姻中的第三者崔莎拉（韓材利 飾）趕出公司，車恩京先是幫崔莎拉昇官到夢寐以求的首席室長職位，隨後立即以違反公司規定為由解僱了這位共事10年的祕書，讓小三一天之內從天堂掉進地獄，觀眾無不大呼痛快。

另一方面，韓宥利（南志鉉 飾）在職場上表現出色，卻因此引來了當年破壞她父母婚姻的第三者直闖律師事務所索討房產，此舉也讓車恩京得知自己曾任韓宥利父親離婚案的律師，小三不僅誓言要取得韓父的房子，還威脅車恩京得開除韓宥利才肯罷休，車恩京透過韓母釐清內情並獲得關鍵證據，待小三再次來鬧時便當場秀出證據拆穿騙局，最後冷酷地斥責：「滾出去！」這一情節也再次大快人心。

劇情高潮迭起，儘管因逢奧運停播三週，但熱度依然不減，據韓國尼爾森統計，本週最新兩集的全國收視率飆升至17.7％，瞬間最高收視更達到21.5％，吸引了343萬韓國觀眾同步收看，登上全韓國同時段及本週所有節目的收視冠軍。

張娜拉2022年與拍攝《VIP》時認識的攝影師結婚，且自該劇起接下的作品都與婚姻外遇、外遇對象是職場或認識多年的人有關，韓國網友熱議為何張娜拉近年來的作品總是圍繞著「不倫宇宙」展開，對此，韓國媒體認為2個女性，即合法配偶與情婦之間的衝突，被視為是將以往婆媳矛盾現代化的敘事方式，女性對抗女性的格局被認為是一種最原始且具有強大生命力的衝突結構。

忠南大學國文系教授尹錫真(音譯)表示：「過去，韓劇幾乎都是有能力的丈夫拋棄在家的妻子，但現在，丈夫反而會指責成功的妻子『是不是因忙於成功而忽略了家庭』，這成為了一個新的敘事方向。甚至當丈夫的外遇對象是主角的同事時，也在暗示著主角是否真的能在職場上做好。在雙親家庭已是主流的韓國社會中，夫妻間共處時間減少且隨之而來的人際關係不信任，透過外遇的題材被放大。」大眾文化評論家黃鎮美(音譯)也認為：「離婚內容的重點不再是事件本身，而是『如何成功離婚』，也就是能夠提供法律提示並縮短時間的細節部分變得至關重要。特別是《好搭檔》省略了冗長的離婚故事，專注於法律細節，這贏得了觀眾的好評。」

編劇是被譽為「韓國國民離婚女律師」崔唯娜，現職律師的她撰寫本劇時從以實際故事為中心，轉變為介紹具體法律問題和應對方法，讓觀眾邊看邊「長知識」，並且讓該劇播出7集收視就即將邁入20％大關，在最新預告中，張娜拉為了爭奪女兒撫養權得和老公池承炫持續進行官司，但張不知為何卻痛苦淚流，小三韓材利懷孕喜極而泣，卻因為池承炫無再婚打算，疑似做出讓張娜拉女兒看到自己懷孕超音波照片的行為，張娜拉為了保護愛女會展開何等行動，讓觀眾更加期待接下來的劇情。

《好搭檔》每週五、六晚間10點半就在愛奇藝國際站和LINE TV與韓國同日更新。