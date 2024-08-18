金曲歌王蕭敬騰近期在大陸展開巡迴演唱會，一連帶來多首好歌，令歌迷聽得如痴如醉。怎料，日前廣州場演出時，當他唱到〈Marry Me〉卻突然大走音，並在台上落淚，哽咽到泣不成聲。原來是現場有情侶正在求婚，他太感動了，畫面曝光，網友笑翻直呼：「救命啊，怎麼會這麼搞笑」。

蕭敬騰17日在廣州開唱，在唱到〈Marry Me〉時，看到台下粉絲求婚成功，他看到時先是驚訝的瞪大眼睛，之後開始一邊唱一邊感動的哭了出來。而且不是默默流淚，是激動大哭，想要繼續唱卻帶著哭腔、走音。台下粉絲看到紛紛笑成一片，相關畫面在網路上瘋傳，引發熱議。

蕭敬騰因粉絲求婚太感動，忍不住淚崩。（圖／翻攝自微博）

畫面一曝光後，不少網友笑翻直呼：「哭成向佐」、「人家求婚你哭什麼」、「蕭敬騰很感性，哈哈看到求婚是想到自己和太太了嗎」、「粉絲的笑聲讓這部影片更好笑了」、「哈哈哈，突然覺得他很可愛」、「救命啊，怎麼會這麼搞笑」、「小哭包你太愛哭惹」、「唱不了就別唱了」、「真的會笑瘋」。

蕭敬騰演唱會帶來精采演出。（圖／翻攝自蕭敬騰微博）

此外，由於蕭敬騰各地巡演，常常所到之處都會下雨，因此，有著「雨神」稱號。這次他在演出中大哭，也讓不少網友開玩笑表示：「你別哭啊，你哭了雨更大啦」、「我就說最近怎麼廣州下雨下得那麼厲害」、「連下2天雨的廣州，麻了」、「連續落一個星期雨啦，雨神你幾時走啊」。蕭敬騰則是在微博分享演出照片，配文有點不好意思寫下：「又哭又笑，感動又開心的一晚，謝謝廣州，很快再見」。