南韓社會壓力大，年輕人常自嘲住在「地獄朝鮮」。如今有越來越多人乾脆選擇躺平。南韓統計廳今（18）日公布最新數據顯示，南韓躺平青年創下歷年7月最高紀錄，達44.3萬人，且其中超過7成表示不願意工作。

綜合《韓聯社》、《亞洲日報》等韓媒報導，南韓統計廳公布的數據顯示，15至29歲的南韓青年中，7月既不工作也不求職，處於「純休息」狀態的人口較去年同期增加4.2萬人，總計達44.3萬人，不但超過新冠疫情期間，更創下實施這項統計以來的單月最高紀錄。

從歷年7月來看，2013年至2017年，躺平青年約為20多萬人，2018年首度突破30萬人，新冠疫情爆發時的2020年暴增至44.1萬人，2022年回落至36.1萬人，2023年再次反彈至40.2萬人。

隨著整體青年人口減少，選擇躺平的比率也創下歷史新高。在815萬整體青年人口中，躺平族占5.4%，同樣也是歷年7月最高水平。值得外界關注的是，躺平青年不僅人數創新高，絕大多數也沒有工作意願。根據南韓就業動向微觀數據顯示，被問到是否願意工作時，44.3萬名躺平青年中，高達33.5萬人表示「無工作意願」，占比達75.6%。