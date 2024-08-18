近日王陽明（Sunny ）主演的電影《角頭－大橋頭》熱映中，他在劇中化身狠勁十足的道上兄弟，壞痞酷跩模樣令人又愛又恨。為了宣傳電影，王陽明經常走訪各大電影院大方與粉絲們互動，近日一段影片流出，王陽明見到女粉絲對著自己比愛心後，「嫌棄」反應曝光，意外掀起討論。

近日有網友在平台Threads上傳一段影片，畫面中可見王陽明在宣傳電影時，遇到台下一位女粉絲伸出手比出心型，想跟他互動比出一顆完整愛心，沒想到王陽明看到後，並沒有順粉絲的意，而是酷酷的輕拍幾下粉絲的手後，帥氣離開。

女粉絲忍不住發文，笑虧：「寶寶你很不浪漫」並標註王陽明的帳號，結果釣出王陽明本人海巡回覆道：「我不是不浪漫，只是不比娘砲動作，我也不用美機（肌）」，超符合電影裡角色設定的回答方式，引發許多粉絲也幽默留言互動：「衝著這句挺大橋頭」、「老哥入戲太深」、「超派～」、「衝著這句挺大橋頭」、「Sunny哥這句話夠man」、「Boss超硬」、「那下次我比愛心請回我中指」。

王陽明(右)在電影中飾演懷秋(左)的老大。（趙雙傑攝）

電影《角頭－大橋頭》上映首兩日就開出紅盤，突破3千萬票房佳績，王陽明在劇中飾演懷秋的老大，雙方為了各自目的耍狠使壞，令觀眾看得相當過癮。王陽明受訪時分享，自己高中時性格衝動火爆，有次見到朋友被欺負，忍不住撂人要替朋友報仇，結果對方人多勢眾，自己反被打到頭破血流，送醫縫針，讓父親相當心疼，「我闖的禍結果是我爸幫我擦屁股，他看我被打得很慘，我也看到他哭了。」