韓國天團Super Junior近期來到台北小巨蛋開唱，從16日起一連3天唱好唱滿，滿足所有台灣歌迷，有趣的是，這幾天團員們還會驚喜現身在台北各個地方打卡，掀起粉絲朝聖。為此，YouTube團體「上班不要看」也跟風踩點，沒想到一回頭驚見藝聲就在後面，把他們通通嚇壞。

日前「上班不要看」的團員正妹Amy與諾基、麻希、大黑、阿利，因見到Super Junior成員藝聲現蹤在市民大道上的華山公園打卡拍照，由於地點太過熟悉，他們便決定親自朝聖踩點。正當一群人興高采烈拍照時，竟意外發現藝聲本人就在後面，把他們通通嚇爛，害羞直呼：「我們剛剛還在那邊擺POSE！」

麻希、Amy決定去踩點，結果本尊就在後面。（圖／IG@上班不要看）

只見Amy興奮地跳來跳去，麻希則面露驚訝的說：「第一次看到本人欸！就在台灣。」完全沒想到只是來拍個照，本人就在附近，直呼：「算是一個意外的小收穫。」雖然見到偶像男神很開心，但他們也立刻放下攝影機以示尊重，還給藝聲私人空間。

事實上，Super Junior來台後展現十足的親和力，團員們相繼在台北各個地點打卡拍照，除了藝聲的華山公園，還有始源在大安森林公園夜跑、東海在健身房運動等等。隊長利特更在16日演唱會結束後，開直播大讚好吃的披薩，就被粉絲發現是必勝客期間限定的「超濃五重起司」，模樣可愛又逗趣。