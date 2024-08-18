民眾黨主席柯文哲假帳案風波延燒，他18日提出四項黨務改革，包括財務監督委員會、長期合作的律師團、應變小組、善後小組，善後小組由他參加總統選舉時的競選總幹事、民眾黨立委黃珊珊負責。前立委沈富雄推測假帳門的整個過程，呼籲柯文哲把這些事情交代清楚，而不是籠統的講4大原則。

沈富雄18日在政論節目《 TVBS戰情室》中推測假帳門整個過程，他質疑表示，競總錢很多，一群人彼此就有了默契，幾個禮拜以後，形成一個規模、一個計畫。這個禮拜，我們都在討論裝潢花幾千萬、造勢花幾百萬、面紙要花多少錢，這些有可能是虛報，而虛報的目的 ，發票開了，錢當然進來了。柯文哲第一時間點稱，確信錢沒有到任何人口袋，沈富雄卻認為大錯特錯，錢就是要進私人的口袋。

沈富雄更推測，比較高層的看到帳亂做，認為總要有一個交代，錢要從哪裡來，他們才想出這3家公司木可、尼奧、時樂。

沈富雄接著質疑表示，後來根據會計師端木正的講法，說時間來不及了，所以只能調節。而調節的目的，就是這些他們報的假帳，錢都進口袋了，總要有一個交代，但這個交代過分了，因為這些公司說沒給，即使有給也不是這些項目，最關鍵的是錢沒有進來。沈富雄強調，柯文哲要把這些事情交代清楚，而不是籠統的講4大原則。