民主黨全代會定於19～22日舉辦，約五萬名代表、志工與支持者將湧進芝加哥聯合中心會場。維安人員早已繃緊神經、做好萬全準備，除了因應任何抗議活動失控外，也要防範川普先前遇刺引發的報復攻擊行動。

美國總統拜登也將共襄盛舉，19日將藉由開幕之夜演講傳達他對於賀錦麗的全力支持，描述他們共同創造的政績，並強調必須擊敗「對美國民主帶來威脅」的前總統川普。

根據華盛頓郵報、ABC新聞與民調機構益普索（Ipsos）調查顯示，賀錦麗取得49％的登記選民支持，高於川普的45％。若將第三方參選人小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）也納入調查，賀錦麗支持度為47％，依然勝過川普的44％，甘迺迪為5％。

同機構今年7月初調查顯示，川普支持率43％，拜登為42％，甘迺迪為9％。若兩人對決的話，拜登與川普皆為46％呈膠著狀態。