民主黨全代會定於19～22日舉辦，約五萬名代表、志工與支持者將湧進芝加哥聯合中心會場。維安人員早已繃緊神經、做好萬全準備，除了因應任何抗議活動失控外，也要防範川普先前遇刺引發的報復攻擊行動。
美國總統拜登也將共襄盛舉，19日將藉由開幕之夜演講傳達他對於賀錦麗的全力支持，描述他們共同創造的政績，並強調必須擊敗「對美國民主帶來威脅」的前總統川普。
根據華盛頓郵報、ABC新聞與民調機構益普索（Ipsos）調查顯示，賀錦麗取得49％的登記選民支持，高於川普的45％。若將第三方參選人小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）也納入調查，賀錦麗支持度為47％，依然勝過川普的44％，甘迺迪為5％。
同機構今年7月初調查顯示，川普支持率43％，拜登為42％，甘迺迪為9％。若兩人對決的話，拜登與川普皆為46％呈膠著狀態。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。