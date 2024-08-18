德國一個夏季音樂節在週六演變成恐怖事件，一座載滿遊客的摩天輪突然起火，根據當地報導，造成30多人受傷。

《％New York Post》報導，事故發生在晚上9點左右，在萊比錫東部的Highfield音樂節現場。

旁觀者驚呼尖叫，工作人員停下並倒轉遊樂設施，使得燃燒的車廂停在輪子頂端。

根據報導，火災起源於一個乘客車廂，並蔓延到相鄰的另一個車廂，起火原因尚不清楚。4人遭受燒傷，另有1人從遊樂設施上摔下受傷。

德國紅十字會表示，其餘30人大多數是輕微的吸入煙霧中毒，但有2人重傷。

Highfield音樂節是一年一度為期4天的活動，可吸引高達3萬名觀眾。

當火災發生時，德國饒舌歌手Ski Aggu正在表演，但被告知無論如何都要繼續演出，以免造成群眾恐慌。

他在Instagram上說，「我剛剛通過耳機被告知，無論如何都不要結束表演。」並補充說這樣做是為了避免「大規模恐慌」。

「對我來說，首要任務是防止局勢進一步惡化，幸運的是這也奏效了。感謝大家保持冷靜，也許避免了更糟糕的事情發生。」

音樂節主辦方在聲明中表示，將封鎖摩天輪，但週末的其他活動會照常進行。