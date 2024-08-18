民眾黨主席柯文哲2024參選總統開立政治獻金帳戶，被發現「個人捐款」竟有高達93.7％是以現金捐款，引發外界質疑。媒體人董智森直言，柯文哲每次選舉都賺大錢，還故意裝窮，標榜清廉但帳務卻比藍綠還要荒唐。現在手法是想保護誰，還要隱藏一些東西，這就柯文哲的真面目。

「今天大家看到，連蔡壁如都可以被鬥倒，鬥到台中去？這個就覺得...阿北你是真的變了，你的初心已經不見了！」董智森18日在《週末大爆卦》節目表示，柯文哲其實很清楚，他每次選舉都賺大錢，很多人捐款，還有政府補助，他以前從來不講。

「你過去在立法院那5席，你從政府領的是2、3億耶？」董智森強調，他一副我們很沒有錢這樣？可是政府每年都要給你7、8千萬！「他不講耶？他們的選票數（能換來的補助款）！所以我覺得...他們故作那個...（裝窮）讓人家很不爽啦！」

董智森質疑，就是直到現在，你們對那些東西都無法交代，都是別人提出一樁，你們才講出一樁？現在隨便一個側翼、名嘴，他只要把你們放在監察院那些東西拿來看一看，他就看出一堆問題了？譬如今天有議員提出來說：你們那些小額捐款怎麼都是現金？

董智森直言，就是事情發生的這一兩個禮拜，你們沒有發現嗎？你們那麼多人在那邊爬梳，怎麼連這個都沒有發現？「這個都是在混嘛，或者有意為之嘛！」現在柯文哲如果還是這樣一個態度的話，這個火一定是一直延燒！本來以為是這個禮拜，但下個禮拜一定會繼續，下下禮拜也一定會繼續，為什麼？最簡單的答案就是，因為立法院不開會，沒有什麼政治新聞，而且這個議題，民眾高度有興趣。

「還是很多人支持柯文哲，那這些人的初心是什麼？」董智森指出，好不容易找到一個看起來比較不一樣的、清廉的？雖然嘴巴好像不饒人，但是聽起來也很爽，大家就用這種心態去支持柯文哲，讓台灣有第三勢力的空間。但現在這個空間破滅了，比過去國民黨、民進黨更荒唐，這種公開的資訊，大喇喇地在那邊做假？然後再推給一個會計師？這怎麼都講不過去。所以柯文哲現在應該要好好面對，而不是想說我要保護誰。

董智森提到，他現在的手法就是：我要保護誰，然後我要隱藏某一些東西。但這樣的話，你這個黨就變成沒有是非，然後你的操守、你的清廉，也被人家看破手腳。他最喜歡引用民進黨的「清廉勤政愛鄉土」，光第一點就做不到了，這就是柯文哲的真面目。