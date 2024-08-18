現在的生物課本都會教到，6600萬年前有個小行星撞擊地球，摧毀了地球上多數物種，其中包括龐大的恐龍，也給地球生態留下空間，這才有哺乳類動物的發展，得以有人類的出現。那麼，這枚「恐龍殺手行星」從何而來？一支國際研究小組終於找到答案。

科學警報(ScienceAlert)報導，恐龍時代是怎麼結束的，很長一段時間，一直沒有確切答案，在1970年代末，地質學家華特·阿瓦雷斯（Walter Alvarez）和他的父親諾貝爾獎得主路易斯·W·阿瓦雷斯（Luis Walter Alvarez）提出「天體撞擊假說」時，科學界普遍沒有接受。然而他們的理論卻在日後顯出價值，特別是海洋地質學專家確定墨西哥外海海底的「希克蘇魯伯撞擊坑」(Chicxulub Pueblo)，相當符合阿瓦雷斯父子的假說，並且地質調查也確定，該坑石坑發生於恐龍滅絕起始，這才使該學說被確立下來。

其實，地球自誕生以來，就多次受到大型太空岩石的撞擊。人們認為，彗星撞擊在向地球輸送水的過程中發揮了重要作用，我們可以追蹤——儘管難度不同——在與大型物體碰撞後，地球上留下了許多巨大的隕石坑。地球也經歷過幾次大規模滅絕，但唯一一次明確與撞擊有關的，就是6600萬年前的白堊紀-古近紀滅絕事件，當時，一顆直徑約 10 公里的小行星，撞擊了現在的猶加敦半島外，留下了一個巨大的隕石坑，並引發了一場改變世界的滅絕海嘯。除此以，撞擊引發了一連串的天氣事件，導致大約76%的動物物種難以生存，在隨後的一百萬年間滅絕，包括恐龍。

希克蘇魯伯撞擊地點，在墨西哥猶加敦半島近海。(圖/Google Earth)

阿瓦雷斯父子的洞見並不是純粹猜測，而是有地質學的證據，在白堊紀-古近紀(K-Pg邊界)地層中，可以發現較大比例的銥、釕、鋨、銠、鉑和鈀等礦物。這些鉑族元素在地球上非常罕見，尤其是在地表。但它們在隕石中很常見，隕石是從太空從地球上空墜落並撞擊地表的大塊岩石。

然而，這些元素也可能從地底而來，就在白堊紀-古近紀邊界周圍近一百萬年裡，一個被稱為德干地盾(Deccan Traps)的巨大火山區也一直在活動，將火山物質從地球底部噴出表面。這是在邊界層中觀察到的鉑族元素的另一個可能來源 。

由德國科隆大學地球化學家高迪( Mario Fischer-Gödde )領導的研究團隊，想要一勞永逸地找出這些礦物是否確實起源於外星；如果是這樣，它們是否可以追溯到某種特定類型的太空岩石。

他們的研究重點是一種叫做「釕」(化學符號Ru)的礦物，這種礦物的幾種同位素可以在邊界層中找到。同位素是具有不同中子數量的相同元素的形式，它們在給定樣品中彼此的比率充當指紋。在陸地釕中，其同位素的比例與隕石中的同位素的比例不同。

他們分析了五個不同地點邊界層中的釕：一個在西班牙，一個在義大利，三個來自丹麥。他們還分析了過去 5.41 億年中，其他5次撞擊事件產生的釕。此外，研究人員還分析了實際隕石中的釕，並將這些結果，與地球上形成的釕參考樣本進行了檢查。比較表明，白堊紀-古近紀邊界層中的釕是來自太空。另一個重要發現是，它與一種名為碳質球粒隕石(Carbonaceous chondrite)的稀有小行星最為一致，這種小行星富含碳，來自太陽系外層，在地球發現的隕石中相當稀少，低於5%。

研究團隊認為他們找到了答案，在很久很久以前，一個巨大的太陽系外圍的碳質球粒小行星偶然接近太陽，途經木星軌道時，它很意外的沒有掉進木星的引力場，反而溜過捕獲而向我們地球衝來，最終掉到了猶加敦半島外海，殺死了恐龍。

這個機率非常非常低，通常大一點的小行星會被木星所攔截，只有很小的碎片才會接近地球。那麼，為什麼那塊古老的小行星會如此專注地對抗恐龍？這問題就不是科學家有辦法回答的了。