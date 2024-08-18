大陸女星吳謹言出道後演出多部知名電視劇，起初憑藉《延禧攻略》中飾演魏瓔珞一角走進大眾視野，近日又憑復仇劇《墨雨雲間》暴紅，演藝事業再攀高峰。本月16日，吳謹言迎接34歲生日，特地開直播與粉絲互動，過程中越播越熱，原來是公司下班大樓空調全被關了，引發大批粉絲心疼喊話老闆于正。

吳謹言近日進行生日直播，畫面中可見她畫著精緻妝容，戴上金色長捲假髮，頭頂有著白色花朵編織的夢幻花冠，搭配豐富的生日背景布置，開心與粉絲們直播互動。沒想到直播到一半，異常覺得悶熱難忍，她詢問鏡頭外的工作人員：「咱們沒開空調嗎？」，得到工作人員細聲回應：「因為大家下班了……」，言下之意表示空調已經都被關掉。

吳謹言生日直播，公司空調全被關。（圖／翻攝自微博）

意識到窘況的吳謹言反應過來後，嚇了一跳，摀嘴表示，「這真的很熱，因為下班了，大樓的空調都關了」，不過敬業的她依舊完成了直播。許多粉絲見到吳謹言直播過程中，熱到泛紅的雙頰，忍不住心疼，湧入留言砲轟經紀公司老闆于正，「吳姐就這待遇嗎？她應該現在是于正公司的一姐了吧？」、「怎麼不給吳姐開空調」。

對此，于正也正面回應，「不知道，剛剛得知，陪她過完生日就離開了」，不過這樣的回答令眾粉絲更加惱火，留言質疑公司是否差別待遇，「其他人是都不知情嗎，燈都開著呢，大熱天也不給人留個空調，不怪粉絲問一嘴」，掀起熱議。

事實上，吳謹言過去憑《延禧攻略》暴紅，隨後和男星王星越合作復仇古裝劇《墨雨雲間》，精湛演技奠定「復仇女王」封號，老闆于正曾誇讚她「演戲可塑性很高」。