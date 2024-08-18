雨勢更增加搶孤難度。（羅琦文攝）

屏東恆春豎孤棚18日晚間在恆春東門廣場舉行，共有13隊參加傳統搶孤比賽，宜蘭循例派2隊南下「踢館」，競逐35萬元冠軍獎金。原本的好天氣，搶孤競賽一開始突然開始下大雨，細雨讓抹了厚重牛油的棚柱更加溼滑，選手們第一階段用疊羅漢方式奮勇向上爬，大雨也澆不息觀眾的熱情，穿著雨衣、撐著傘高聲加油。

最後由滿州體育會「肖郎搶孤隊」攻旗手技高一籌，狠甩眾敵手搶先翻上棚頂，依習俗慣例，在臉上塗抹牛油後，奪得冠軍順風旗及35萬元獎金。第二名則由宜蘭二結王公廟拿下，第三名也是由宜蘭來的杏輝搶孤隊奪下。第四名石心生命禮儀公司、第五名CDB瘋狂沙灘車、第六名水泉華山寺。

選手奮力往上爬。（羅琦文攝）

選手雨中競賽。（羅琦文攝）

總獎金近百萬元的恆春中元節豎孤棚是地方年度盛事，但近年舉辦過程屢屢不順，先是遇到疫情停辦、颱風攪局改為「白天豎孤棚」友誼性質比賽、文資法爭議等，今年大賽前又傳出曾拿下兩屆冠軍的攻旗手涉入殺人案，參賽隊伍更是從早年32隊不斷減少至今年僅13隊參加，主辦單位以大進場方式，由陣頭鼓隊帶領提振士氣。

恆春地區近日天氣不穩定，18日原本白天雖然雲層厚重，但並未下雨，結果晚間8時40分主辦單位一宣布競賽開始，天空立刻也下起大雨，雨勢讓黑膩牛油的孤柱更加溼滑，更增添許多難度。

雨勢相當大。（羅琦文攝）

恆春豎孤棚是地方年度盛事。（羅琦文攝）

儘管天公不作美，參賽選手仍卯足全力，隊員疊羅漢將攻旗手往上送，一面爬一面用布條把塗在孤棚柱上的牛油刮掉，隊員一個個踩著隊友的肩膀往上爬，將攻旗手往上拱，翻上12公尺高的孤棚，參觀的民眾也沒被澆熄熱情，穿雨衣撐傘觀賽，比賽一結束，雨也停了，讓觀眾嘖嘖稱奇，主辦單位說，搶孤下雨，這是傳統。

除了重頭戲豎孤棚搶孤競賽，活動另外還有踩街嘉年華活動，設置小型豎孤棚地標提供打卡，並邀請知名Youtuber 協助實地走訪介紹，現場還有特色美食市集、玖壹壹與多名歌手表演，晚會發送搶孤品，民眾也開心搶糖果。

選手奮戰搶孤，爬到脫力。（羅琦文攝）

民眾開心搶糖果。（羅琦文攝）

「搶孤」源自早期恆春古城內有錢鉅富，每次中元普渡後，將供品布施給城外貧苦人家，但為了搶奪祭品，常常發生鬥毆或是踩踏的傷人事件，於是在清朝光緒5年時，將祭品改置於孤棚上，以「爬孤棚」競賽方式讓贏的人優先取得那些布施的供品。