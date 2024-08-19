自民黨總裁選舉定於9月20日～29日期間舉行，確切日期將於8月20日公布。岸田宣布不參與總裁選舉後，67歲的自民黨前幹事長、當時還在台灣訪問的石破茂率先表示有意參選。

68歲的前官房長官加藤勝信16日也表達對於角逐首相的興趣。加藤是自民黨幹事長茂木敏充領導派系的成員之一，68歲的茂木本人也考慮參選。如果兩人都決定參選，可能會平分該派系選票。

61歲的數位大臣河野太郎也已獲得自民黨副總裁麻生太郎領導的派系同意，快要取得背書的必要人數。71歲的外務大臣上川陽子也積極聯絡黨內議員以尋求支持。

消息人士表示，49歲的前經濟安保大臣小林鷹之最快將於19日宣布參選總裁，主要支持他的是黨內年輕改革勢力。其他可能參與競選的人包括：43歲的前環境大臣小泉進次郎、63歲的經濟安全大臣高市早苗、63歲的內閣官房長官林芳正與65歲的經濟產業大臣齋藤健等。