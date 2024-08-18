女星王心凌縱橫樂壇20多年，有「甜心教主」稱號。近年憑藉參加《浪姐》爆紅，隨著熱度接連在各地舉辦巡迴演唱會。忙於演唱會的他，近日在社群媒體曬出在飯店健身房鍛鍊的「爆汗」美照，網友紛紛湧入朝聖，讚嘆：「好香」。

王心凌17日在社群媒體曬出自拍美照，照片中她綁著麻花辮、淡妝，穿著灰色無袖運動服。對著鏡頭露出淺淺微笑，仔細一看，她臉頰紅潤，臉上和身上有著運動過後的汗水，看起來是剛運動完。值得注意的是王心凌狀態非常好，臉部光滑緊緻，沒有一點細紋，雖然已經41歲，但還是彷彿少女一樣，令人驚嘆。

王心凌曬出健身房自拍美照。（圖／翻攝自cyndiloves2sing IG）

美照一曝光，粉絲立即湧入大讚：「自律寶寶親親」、「健身凌！自律寶寶」、「超級正」、「健身完還是好美啊」、「汗水都是香香的」、「好美、好嫩、超可愛」、「特別自律的漂亮姐姐，今天也辛苦了」、「教主棒棒」、「女神還沒老」、「依舊仙氣飄飄...」、「王姐2.0是要放大招嗎？又在鍛鍊了」。

事實上，近期王心凌也透露即將在10月帶來升級版的「SUGAR HIGH 2.0演唱會」，讓不少粉絲相當期待。王心凌也透露其實早在5月就和團隊開會討論，演唱會所有細節都會全面翻新和升級，她也吸取粉絲給的意見，親力親為希望帶給粉絲更加精采的表演。