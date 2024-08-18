民眾黨陷入政治獻金假帳風暴後，黨主席柯文哲18日到台南黑橋牌香腸博物館，參加白營《眾新雲集創業論壇》，柯在風暴後首次與黨內「創新創業委員會」主委蔡壁如碰面。蔡表示不會回黨中央救火，將持續留在台中深耕，履行對地方選民的承諾。媒體人董智森提到兩人先後上車一事指出，蔡壁如過去就代表柯文哲，現在雖然時不我予，她對柯文哲仍覺得不捨，所以藉由同車機會傾吐真心話，但柯文哲大概聽聽就算了。

董智森18日在《週末大爆卦》節目表示，柯文哲當醫生30幾年，2014年出來選台北市長是很意外，蔡壁如陪他打這一仗，兩人雙雙離開台大醫院，進入了台北市政府，一路上有柯文哲的地方就有她，她最了解柯文哲，可以跟柯文哲講得上話，她自己到目前為止還這樣認為。

董智森指出，所以她覺得說，剛剛有很多媒體，有很多話她沒有辦法講，唯一的機會，她覺得：我就到車上跟你講，車上就我們啊！當局者迷，你現在還在袒護誰，你現在還被誰、誰蒙蔽？這對蔡壁如來講，她其實是覺得非常不忍。就是說：柯文哲我過去認識他，不是這樣！

「『怎麼現在變成這樣？』所以我覺得說，她把握最後一個機會，來講！」董智森直言，這件事情發生以後，柯文哲也沒有去找蔡壁如來說：這件事情應該怎麼辦？這件事也不是粗心，柯文哲自己心裡有底，因為他不是第一次選舉，他選兩次台北市長，黃珊珊選了大概十次，這種怎麼報怎麼會不懂？大家來看，其中有鬼的部分太多了，愈爬梳就愈厲害。

「我覺得蔡壁如就是：我把握最後的機會，用最後的機會！」董智森強調，因為我也沒有機會去跟你單獨地談，為一個機會就是：到你車上！她就是在裡面傾吐：你現在的情況，你應該怎麼做？「但是我講，柯文哲大概聽一聽也就算了啦？因為柯文哲現在的新歡不是...她是舊愛嘛！」舊愛已經踢到一旁，踢到台中了。過去對她那麼信任，大家都很清楚，過去在台北市政府，蔡壁如就代表柯文哲，她講什麼就是市長的意思。

董智森提到，現在時不我予，時代已經不一樣了，覺得蔡壁如是心裡有非常大的不捨，她覺得阿北過去不是這種人，怎麼現在變成這樣？