復仇韓劇《完美的結婚公式》講述財團養女韓苡珠（鄭侑敏飾）遭丈夫劉世赫（吳承允飾）背叛、繼妹韓宥蘿（陳智熙飾）算計，在悲傷之際發生嚴重車禍，卻意外重生回到事發前一年。得知丈夫劈腿真相的她決定復仇，主動找上原本要與繼妹相親的徐道國（成勛飾），一場手撕渣男與綠茶繼妹的精彩好戲，即將展開。

該劇改編自同名網路小說，集結狗血劇《婚詞離曲》班底，曾飾演成勛外遇對象的李敏英變身惡女，還有實力派演員群姜新孝、李美淑、全盧民、金應洙等人一起演出，讓成勛笑說這也算是另類緣分，導演吳尚原強調他們飾演的角色都與前部作品大不相同。

李敏英戲裡壞事做盡，被讚是天生演反派的料。（東森提供）

有「主婦們的皇太子」之稱的成勛飾演事業有成的富三代，劇中角色在女人眼中是個完美男人，他卻自曝跟本人個性大不同，笑稱自己放下一切「以重生的心情來演戲」。編劇林瑞羅讚賞成勛「高冷外表與低沉嗓音符合我在閱讀原著時對這角色的想像」，成勛直球對決向鄭侑敏示愛，細緻刻畫出戀愛中男人的擄獲了女人的心，帥氣專情又超會撩妹，堪稱韓劇霸總專業戶，李敏英更讚成勛根本是天生的浪漫愛情劇演員。

鄭侑敏出道12年終於升格女主角，劇中展現反轉性格，坦言壓力超大，她在戲裡遭繼母與妹妹刻意排擠，與丈夫的關係甚至比外人還疏遠，死後重生的她回到一年前試婚紗那天，當下決定退婚、親手了結這段不堪的關係，更主動向成勛提議結契約婚姻，只為報復陳智熙。日前傳出鄭侑敏將成為8月新娘，她透過經紀公司表示男方為圈外人，婚禮也僅邀請親友低調舉行，感謝所有人支持與祝福，承諾未來會以更好的面貌出現。

陳智熙在劇中外表看似甜美可人，內心卻充滿慾望。（東森提供）

除了男女主角之外，飾演反派母女檔的李敏英、陳智熙亦獲得滿滿人氣，李敏英飾演鄭侑敏的狠毒繼母，戲裡多次試圖殺害鄭侑敏、綁架軟禁公公，令人毛骨悚然的台詞與手段，獲得「麻辣惡女」的封號。李敏英透露是第一次演這麼壞的角色，但沒想到竟比想像中更適合自己，她與成勛在《婚詞離曲》飾演戀人，這次卻成為互相討厭的關係，成勛爆料：「她本人也非常享受、演得非常棒，讓人懷疑這是不是天生該走的路。」

童星出身的陳智熙演過多部電視劇，以《Penthouse：上流社會》系列中的柳珍妮一角為觀眾熟知，她從霸凌者到後期從良幫助朋友對付惡勢力，人氣三級跳。首度演出成人角色，陳智熙一開始就展現了富家女的人設，儘管外表甜美可人，內心卻充滿慾望，無法忍受自己被忽視，而做出許多惡毒、脫序的行為，陳智熙表示：「宥蘿不是單純的反派角色，而是具有多種魅力，我在詮釋這個角色的過程中，反而產生了共鳴與同情。」

《完美的結婚公式》明（19日）起，每週一至週五晚間9點在東森戲劇40頻道播出。