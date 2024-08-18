迄今已有170周年歷史的鷄籠中元祭，18日晚間舉行了中元普渡活動。基隆中元祭的特色在於，每年都由輪值主普在主普壇前舉辦公普，今年主普的張廖簡宗親會，在主普壇準備了逢春宴，招待各方的好兄弟、老大公。

現場由輪值主普的張廖簡宗親會理事長張通榮與副市長邱佩琳、文觀局長江亭玫共同主祭。邱佩琳表示，鷄籠中元祭不僅是基隆的傳統文化盛事，更是促進社區和諧與文化交流的重要平台。中元普度活動的獨特之處，在於其邀請水陸無主孤魂享用祭品，這是基隆人民對逝者的慈悲心和無私愛的具體展現。

鷄籠中元祭18日晚間在中正公園的主普壇前舉行公普，今年輪值主普的張廖簡宗親會準備了三連桌及豐富的看桌以饗各方的老大公。（張志康攝）

鷄籠中元祭18日晚間在中正公園的主普壇前舉行公普，今年輪值主普的張廖簡宗親會準備了三連桌及豐富的看桌以饗各方的老大公。（張志康攝）

江亭玫指出，鷄籠中元祭的祭品以三連桌形式呈現，包括了葷食桌、素食桌及西洋桌，另外還有基隆獨特的「看桌」，也就是用米雕藝術捏製的食物及各式造型，奉獻給老大公們。

值得一提的是「西洋桌」，基隆開發得早，也曾經有西班牙、荷蘭、法國、日本等多國統治，因此西洋桌上的供品融合了西式和日式元素，體現出基隆對多元文化的尊重。

鷄籠中元祭18日晚間在中正公園的主普壇前舉行公普，今年輪值主普的張廖簡宗親會準備了三連桌及豐富的看桌以饗各方的老大公。（張志康攝）

鷄籠中元祭18日晚間在中正公園的主普壇前舉行公普，今年輪值主普的張廖簡宗親會準備了三連桌及豐富的看桌以饗各方的老大公。（張志康攝）

特別的是，葷食連桌下的麻油雞湯，專為難產過世的女性孤魂準備，這反映了傳統的產婦「坐月子」文化，體現了從陽間延伸至陰間的女性關懷。

有別於往年的「金松宴」，今年的中元祭選擇以「逢春宴」舉辦，寓意「草木逢春」，因好兄弟難得放了一個月的長假，期許這段日子能開心。除了米雕外，也安排了真正可以食用的菜餚。

鷄籠中元祭18日晚間在中正公園的主普壇前舉行公普，今年輪值主普的張廖簡宗親會準備了三連桌及豐富的看桌以饗各方的老大公。（張志康攝）

鷄籠中元祭由張廖簡宗親會理事長張通榮（左3）與副市長邱佩琳（右3）、文觀局長江亭玫（右2）等人主祭，歡迎各方好兄弟、老大公接受民眾的招待。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

今年中元祭主普壇前的米雕，除了傳統的八仙、福祿壽三仙等造型外，也有比較有趣的造型，諸如卡通裡的海綿寶寶、小小兵等，更凸顯了基隆民眾對於多元的文化、不同年齡層的寬容與共榮。