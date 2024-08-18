迄今已有170周年歷史的鷄籠中元祭，18日晚間舉行了中元普渡活動。基隆中元祭的特色在於，每年都由輪值主普在主普壇前舉辦公普，今年主普的張廖簡宗親會，在主普壇準備了逢春宴，招待各方的好兄弟、老大公。
現場由輪值主普的張廖簡宗親會理事長張通榮與副市長邱佩琳、文觀局長江亭玫共同主祭。邱佩琳表示，鷄籠中元祭不僅是基隆的傳統文化盛事，更是促進社區和諧與文化交流的重要平台。中元普度活動的獨特之處，在於其邀請水陸無主孤魂享用祭品，這是基隆人民對逝者的慈悲心和無私愛的具體展現。
江亭玫指出，鷄籠中元祭的祭品以三連桌形式呈現，包括了葷食桌、素食桌及西洋桌，另外還有基隆獨特的「看桌」，也就是用米雕藝術捏製的食物及各式造型，奉獻給老大公們。
值得一提的是「西洋桌」，基隆開發得早，也曾經有西班牙、荷蘭、法國、日本等多國統治，因此西洋桌上的供品融合了西式和日式元素，體現出基隆對多元文化的尊重。
特別的是，葷食連桌下的麻油雞湯，專為難產過世的女性孤魂準備，這反映了傳統的產婦「坐月子」文化，體現了從陽間延伸至陰間的女性關懷。
有別於往年的「金松宴」，今年的中元祭選擇以「逢春宴」舉辦，寓意「草木逢春」，因好兄弟難得放了一個月的長假，期許這段日子能開心。除了米雕外，也安排了真正可以食用的菜餚。
今年中元祭主普壇前的米雕，除了傳統的八仙、福祿壽三仙等造型外，也有比較有趣的造型，諸如卡通裡的海綿寶寶、小小兵等，更凸顯了基隆民眾對於多元的文化、不同年齡層的寬容與共榮。
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