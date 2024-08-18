具有雷達隱形功能的第5代隱形戰機是否會在空戰中被擊落，一直是隱形戰機最受關注的熱門話題。最近一位美軍戰術專家在社交媒體論壇上指出，只要能咬住對手的尾巴，任何一種4代機（包括F-15、F-16）都可以擊落像中國殲-20這種5代戰機。此論一出引起軍事論壇的熱列議論，陸媒則反唇相譏稱，咬住尾巴必須是近距離空中纏鬥，4代機恐怕還在視距外就已被5代機擊落了。

據《航空極客俱樂部》（TheAviationGeekClub）報導，在最近的《Quora》論壇上，美國海軍作戰專家威克倫（Eric Wicklund）就「有沒有4代戰機可以擊落中國殲-20？」的主題爆出驚人之語。他表示，4代機當然可以擊落殲-20，因為殲-20的隱形能力不像F-22那麼強，但是它的雷達可視性很低，這對4代戰機來說仍然「非常危險」。

威克倫強調，4代機對上殲-20將取決於幾個情況：首先，西方的4代戰機（例如F-15）必須擁有比殲-20更好的雷達，而且由於殲-20的隱形性能，F-15必須比一般狀況更靠近殲-20才能擊落它。

從F-22（上圖）與殲-20(下圖)比較其發動機尾部的設置就能判斷殲-20尾部雷達回波比F-22要大很多。（圖／本報檔案照）

其次，西方4代戰機必須擁有更好的電子戰裝備，具備干擾和其他電戰能力。如此才能迫使殲-20要更接近4代戰機才能發動攻擊，4代機可藉此機會予以鎖。

再者，殲-20的尾部隱形能力較差，可以利用其引擎噴口較強的雷達回波來鎖定尾部。不過，要搶進這個攻擊的最佳位置，可能需要空中早期預警機(AWACS)或F-35的導引，或從其他來源收集到的數據，才能使第4代戰機處於這個發動攻擊的有利位置。

報導引述該專家指出，中國認為美軍低估了殲-20的雷達性能，它實際能力比西方估計的要高4倍。不過，大多數分析人士認為中國雷達與電子戰效率較低的原因是中國缺乏高端半導體，「這是中國對台灣如此感興趣的另一個原因」。

威克倫最後說，西方第4代戰機將全力以赴應對殲-20。它像任何戰機一樣，都不是所向無敵的，因此可以用高明的策略和數據共享來對抗它。就算是只有第4代戰機，在作戰時也得依靠許多不同的軍事資產，例如各種預警機、F-35的協助，才能將4代戰導引到有利的射擊位置。

陸媒《兵器》雜誌社在《騰訊網》上對此議題刊發文章說，殲-20一直被視為美國F-22和F-35的主要競爭對手，美國對此態度非常複雜，「明明眼紅中國的技術日益突破，又死要面子不肯承認」。

殲-20據傳已開始裝備渦扇-15發動機，換裝後可以擁有超音速巡航能力。（圖／新浪網）

該分析指出，不論多強大的戰機，只要被近距離咬尾都很危險，更何況殲-20機動性稍弱時雷達回波也更大。理論上，從尾部發動偷襲攻擊，有很大概率擊落殲-20隱形戰鬥機。畢竟再強大的戰機，都有可能因為彈藥耗盡或其他突發情況而被擊落。但在實戰中，殲-20 戰機從遠距就能發動對4代的攻擊，4代機根本連接近的機會都沒有。

不過，這位美軍專家刻意回避了第5代戰機在實戰中的優勢，例如超強的戰場感知能力與超強的隱身能力等等。在這樣的優勢的加持下，殲-20戰鬥機的隱身性能以及機動能力等都能確保其處於超視距、遠距離的作戰狀態。而在這種狀態下況下，想近距離接觸沒太大可能。

《兵器》還指出，「殲-20擁有的超音速巡航能力，也不是4代機輕易能追得上的。」至於空中預警機與電子戰機的加持，美國專家未提及中共空軍同樣也有空警-500與高新系列電子戰機等，因此上述的討論只能反映出美軍對於面對殲-20與中共空軍實力增長有著高度焦慮而已。