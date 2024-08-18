民眾黨主席、台北市前市長柯文哲身陷京華城案，有名嘴指控「神秘會議」，柯文哲表示，這是台北市議員應曉薇的便當會。國民黨台北市議員李柏毅表示，柯文哲擔任台北市長時，他曾去便當會兩次，後來就不再去了，因為柯文哲根本沒有理過他。

李柏毅18日在政論節目《TVBS戰情室》表示，柯文哲擔任台北市長時，他曾去便當會兩次，後來就不再去了，因為他發現跟柯文哲講沒用，柯文哲根本沒有理過他。

主持人錢怡君問，「他有在聽嗎？」李柏毅回應說，不曉得柯文哲有沒有在聽。可能他自己位高權不重，講完柯文哲點頭， 就沒有下文了，所以後來他就不去了。

李柏毅接著表示，這回柯文哲故意點名應曉薇，說是跟她的便當會，感覺影射應曉薇跟京華城友好，才造成後續的結果。他個人是打上一個很大的問號，因為對柯文哲而言，若願意幫京華城做任何事情的話，不會是因為某位議員的關係，一定是廠商或周圍更有力的人士說服，柯文哲才有可能做這麼大的舉動。

李柏毅更表示，京華城這個案子，前台北市長郝龍斌都不敢碰，柯文哲居然敢冒大不諱，讓京華城容積率成為史上最多，造就百億利潤。這些事情，一個市議員就能說服柯文哲嗎？柯文哲不要把所有責任，都推給其他人。